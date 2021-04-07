Milimetrik desenler sabırlı dokunuşlarla sanata dönüşüyor

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü ve İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi işbirliğinde tezhip kursu açıldı. 15 kursiyer, Aile Destek Merkezi’ndeki (ADEM) kursta geleneksel Türk el sanatlarının en önemlilerinden biri olan tezhip sanatının inceliklerini öğrenmek için eğitim alıyor. Farklı yaşlardaki kursiyerler, kurs öğreticileri Ülkü Boynueğri’nin gözetiminde milimetrik desenleri hatasız bir şekilde boyarken adeta nefes bile almıyor.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdür Vekili Serhat Karahan, tezhip sanatçısı kursuna katılan kursiyerleri ziyaret etti. Yaklaşık 1,5 ay önce başlayan kursta kursiyerlerin öğrendikleri bilgiler ışığında kağıda döktükleri tezhip ürünlerini inceleyen Karahan, kurs öğreticisi Ülkü Boynueğri’den de bilgiler aldı.

Kursiyerlerle bir süre sohbet eden HEM Müdür Vekili Serhat Karahan, yaptığı değerlendirmede 22 Şubat’ta başlayan tezhip sanatı kursunun 63 gün olarak planlandığını söyledi.

Çoğunluğu ev hanımı olan farklı yaşlardaki kadınların unutulmaya yüz tutmuş tezhip sanatını canlandırmanın yanı sıra bir meslek edinerek aile bütçelerine katkı sunmayı amaçladıklarını belirten Karahan, “İŞKUR destekli olarak açtığımız tezhip kursumuza 15 kursiyer katılıyor. Kursiyerlerimiz, yaklaşık 1,5 aydır tezhip sanatının inceliklerini öğreniyor. Kısa sürede çok güzel eserler ortaya çıkması bizleri mutlu etti. Göz kamaştıran eserler var. Tezhip sanatı, hem sabır hem de gönül isteyen bir sanat. Geleneksel Türk el sanatlarından olan tezhip sanatının yaşatılması ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde taşınması amacıyla böyle bir kurs açtık” dedi.

Kursiyerlerin, kurs sonunda aldıkları sertifikalarla bu sanatı bir mesleğe dönüştürebileceğini hatırlatan Karahan, “Kursumuz çok güzel bir atmosferde devam ediyor. Kursiyerlerimiz, sanatın en güzel renklerine sabırlı dokunuşlarla tezhibi hayatlarının bir parçası yapma gayreti içindeler. Kursiyerlerimiz bu kursun sonunda sertifika alacaklar. Evlerinde üretim yaparak aile bütçelerine katkı sağlayabilecekler. Biz de onların bundan sonraki yaşamlarında birer meslek sahibi olmalarının yanı sıra kültürel değerlerimizi insanımızla yeniden buluşturmanın sevincini yaşıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Kurs öğreticisi Ülkü Boynueğri ise, tezhip ve minyatür sanatı alanlarında çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Boynueğri, şunları söyledi:

Tezhip; Arapça "altınlama", "yaldızlama", "bezeme" demektir. Yazma kitapların sayfalarına, hat levhalarına, murakkalara, hatta tuğraların üst taraflarına altın tozu ve boya ile yapılan her türlü bezemedir. Biz bu kursta guaj ve sulu boya kullanıyoruz. Ağırlıklı olarak tezhip üzerinde çalışsalar da minyatür sanatını da öğrenmeye azimli kursiyerlerimiz var. Tezhipte kural çok önemlidir. Kural ölçüsünde yapıldığı için dikkat ve özen isteyen bir sanat. Kursiyerlerimiz de bu şekilde emek vererek çalışıyorlar. Çok güzel ilerleme sağladık. İnşallah kurs bitiminde de emeklerinin karşılığını en iyi şekilde alacaklar.”

Kursiyerler ise, bu özel sanatı öğrenmenin heyecanını yaşadıklarını dile getirdiler.

Tezhibin, incelik gerektirdiğini anlatan kursiyerler, “İlk başlarda biraz zorlanıyorduk. Fırça tutmadan boyamaya kadar çok narin bir sanat. Desenleri boyarken adeta nefesimizi tutuyoruz. Ellerimiz titreyip desenlerin bozulmaması için büyük dikkat gösteriyoruz. Ama sabırla bu sanatı öğreneceğiz. Ürünlerimizi gelire dönüştürmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştular.