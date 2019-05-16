Mikrokredi ile kendi işinin patronu oldu

Mikrokredi projesinin özellikle bayan girişimcilere sunduğu maddi destekle iş dünyasında yer alan kadınlara bir yenisi daha eklendi. Çok cüzi rakamlarla kısıtlı imkanlar içinde ev ekonomilerine destek olmaya çalışan kadınlardan biri olan 37 yaşındaki Ülkü Sakik, 2011 yılında 700 lira ile başladığı mikrokredi desteği sayesinde kendi işini kurdu.

Elbistan’da yaşayan 37 yaşındaki Ülkü Sakik, ev ekonomisine katkı sunmak istedi. Arayış içerisine giren Kebeli, 2011 yılında komşuları ve arkadaşları sayesinde Elbistan Mikrokredi Şubesi’nin sunduğu desteği öğrendi. Hiç vakit kaybetmeden mikrokredi için başvuru yapan Sakik’e, aldığı eğitimin ardından 700 lira mikrokredi desteği verildi.

Sakik, mikrokredi taksitlerini aksatmadan ödedi. Aradan geçen süre içerisinde kendi işyerini açmaya karar veren Sakik, Elbistan Mikrokredi Şubesi ile fikrini paylaştı. Mikrokredi desteğinin üzerine bir miktar da kendi ekleyen Sakik, Ceyhan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde ‘Egem Oyuncak ve Hediyelik Eşya’ ismini verdiği işyerini açtı.

Kendi işinin patronu olan Ülkü Sakik, “Ev hanımıyken arkadaşlarım ve komşularım bana mikrokrediden bahsettiler. Hiç vakit kaybetmeden gidip Elbistan Mikrokredi Şubesi’ne başvurdum. Bana eğitim verdiler ve kısa süre sonra da kredim çıktı. 700 lira kredi aldım. Kendi işimi kurmaya karar verdim. Elbistan Mikrokredi Şubesi’ne gittim. İş kurmak istediğimi anlattım. 700 lira mikrokredi aldım. Bir miktar da kendi birikimimi katarak bu işyerini açtım. Şimdi kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyor ve ev ekonomime katkı sunabiliyorum” dedi.

Elbistan Mikrokredi Şube Müdürü Tuğba Öztürk, “Mikrokredi; dar gelirli bayanların ve bayanlar vasıtası ile ailelerin kendi kendilerine gelir getirici bir faaliyette bulunmalarına imkân sağlayan küçük bir sermayedir. Elbistan Mikrokredi Şubesi 2008 yılında çalışmalarına başlamıştır. Elbistan ve Ekinözü ilçesinde şuanda aktif 800 üyemiz bulunmaktadır. Kendi işini kurmak isteyen girişimci bayanlara Elbistan Mikrokredi Şubesi olarak desteklerimiz devam ediyor.” bilgisini verdi.







