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Mikrokredi ile başladığı iş hayatında Türkiye’nin 4 bir yanına ürün satıyor

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Türkiye Grameen Mikrofinans Programı’ndan 12 yıl önce 700 TL destek alarak iş dünyasına atılan 5 çocuk annesi, Türkiye’nin 4 bir yanına ürün satmaya başladı.

Mikrokredi ile başladığı iş hayatında Türkiye’nin 4 bir yanına ürün satıyor
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Elbistan’da 5 çocuk ve 2 de torun sahibi olan Nurgül Cerit (47), 2008 yılında Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ile tanıştı. 700 lira kredi desteği alarak manavlık yapmaya başlayan Cerit, el emeği ürünlerini de satmak için yoğun uğraş verdi. Cerit, kendi yaptığı bone, bandana ve farklı toka çeşitleri de yapmaya başlayan Cerit, pandemi sürecinde sosyal medyadan satışa ağırlık verdi. Ürünlerinin beğenilmesi üzerine müşteri portföyü de artan Cerit, Türkiye’nin birçok iline kargo ile satış yapmaya başladı.

12 yıl önce tanıştığı mikrokredi desteği ile hayatında ekonomik açıdan çok büyük değişim olduğunu belirten Nurgül Cerit, “İlk kredimi 2008 yılında kullandım. O günden beri de Elbistan Mikrokredi Şubesi ile bağlarımı koparmadım. Manav açarak iş dünyasına atıldım. Pandemi sürecinde de mikrokredinin desteğini her zaman yanımda hissettim. Manavlığın yanı sıra evde kendim bone, bandana ve toka yapmaya başladım. Bu ürünlerimi ilk başta çevremdekilere satarken, şimdilerde sosyal medya üzerinden çok sayıda kişiye ulaşıyorum. Türkiye’nin birçok yerine ürün gönderiyorum.

Başladığım girişimcilik hayatımda çok iyi bir yerde olduğumu düşünüyorum. Tüm bu süreçte yanımda olan Elbistan Mikrokredi Şubesi personeline teşekkür ediyorum” dedi.



Yerel Manşetler
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