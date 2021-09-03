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Mikrokredi ile 7 yılda hayatı değişti

Elbistan’da yaşayan 51 yaşındaki Ümmüs Demireğen’in hayatı, 7 yıl önce tanıştığı ve bugüne kadar 39 bin lira kredi kullandığı mikrokredi ile değişti.

Mikrokredi ile 7 yılda hayatı değişti
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Mikrokredi projesinin özellikle kadın girişimcilere sunduğu maddi destekle iş dünyasında yer alan kadınlara bir yenisi daha eklendi. Çok cüzi rakamlarla kısıtlı imkanlar içinde ev ekonomilerine destek olmaya çalışan kadınlardan biri olan evli ve 3 çocuk annesi Ümmüs Demireğen, 2014 yılında Mikrokredi Elbistan Şubesi’nden ilk kredisini kullanarak ev ekonomisine katkı sunmaya başladı. Aradan geçen 7 yılda 39 bin lira kredi kullanan Demireğen, kendi işyerini kurarak başarı hikayesi yazdı.

Yorgan köpüme makinesi alarak işyerini büyüten Ümmüs Demireğen, “Mikrokredi ile 2014 yılında tanışmıştım. Çok cüzi bir miktar kredi ile iş hayatına atıldım. Yorgan köpüme ve ev tekstili gibi işler yapıyordum. 7 yıl boyunca peyderpey 39 bin lira kredi kullandım ve işyerimi açtım. Mikrokrediden aldığım desteğe kendi kazancımı da ekleyerek şimdi işyerimi büyüttüm. Şimdi kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyor ve ev ekonomime katkı sunabiliyorum. Bana bu desteği sunan Mikrokredi Elbistan Şubesi personellerine ve ilgililere teşekkür ederim” dedi.

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Mikrokredi Ile 7 Yılda Hayatı Değişti