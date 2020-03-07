Mikrokredi desteği ile açtığı börekçi, geçim kapısı oldu

Mikrokredi projesinin özellikle bayan girişimcilere sunduğu maddi destekle iş dünyasında yer alan kadınlara bir yenisi daha eklendi. Çok cüzi rakamlarla kısıtlı imkanlar içinde ev ekonomilerine destek olmaya çalışan kadınlardan biri de 40 yaşındaki 4 çocuk annesi Sultan Bursalı oldu. Bursalı, 1 yıl önce tanıştığı mikrokredi desteği ile İnönü Caddesi üzerinde açtığı börekçide, sac börekleri yaparak ailesinin geçimini sağlıyor.

4 çocuk annesi Sultan Bursalı, kendi mutfağında pişirdiği böreklerle ev ekonomisine katkı sunmak istedi. İşyeri açmak için ihtiyaç duyduğu paranın bir kısmını kendi bütçesinden karşılayan Bursalı, Elbistan Mikrokredi Şubesi’nden de 1000 TL kredi aldı. Bu paranın 200 TL’si ile börekleri pişirmek için ihtiyacı olan sacı alan Bursalı, evinde hazırladığı peynir, ıspanak gibi malzemelerle İnönü Caddesi’ne açtığı dükkanda börek yapıp satmaya başladı. Bursalı’nın pişirdiği böreklerin lezzeti kısa sürede çevredeki esnaflar ve vatandaşlar tarafından öğrenildi.

İşini severek yaptığını belirten Bursalı, “Ev ekonomimize katkı sunmak için neler yapacağımı düşünürken börek yapıp satmaya karar verdim. İşyeri açma fikrimi, Mikrokredi Elbistan Şubesi yetkilileri ile paylaştım. Gerekli işlemlerin tamamlanması ile 1000 TL kredi kullandım. Cüzi bir miktar da kendi birikimimi ekleyerek bu işyerini açtım. Sacı, 200 TL’ye aldım. Geri kalan parayı da dükkandaki koltuk ve sandalye gibi eşyalar için harcadım” dedi.

Börek satışını günde 150 adede çıkardığını ifade eden Bursalı, “Böreklerin iç malzemesini evimde hazırlıyorum. Tüm ev kadınları gibi, mutfağımda yaptığım bir şeydi. Tanesini 2 liradan satıyorum. Şuan da günlük 150 tane börek sattığım zamanlar oluyor. Genelde sabahları yoğun oluyoruz. Müşterilerimizin büyük çoğunluğunu çevredeki esnaflar oluşturuyor. Sabah işyerlerini açtıktan sonra kahvaltı için börek alıyorlar. Şimdi kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyor ve ev ekonomime katkı sunabiliyorum. Bunda da bana destek olan ve yol gösteren Mikrokredi Elbistan Şubesi yetkililerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.







