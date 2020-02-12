banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mikrokredi, 200 bin kadını ekonomik hayata dahil etti

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı bugüne kadar 1 milyar liraya yakın küçük bir sermaye olan mikrokrediyi kullanarak, 200 bin kadını ekonomik hayata dâhil etti.

Mikrokredi, 200 bin kadını ekonomik hayata dahil etti
Balik Dunyasi Reklam

2003 yılından beri, mikrokredi faaliyetlerini sürdüren, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, Türkiye Grameen Mikrofinans Programının, dar gelirli kadınların ekonomik hayata dâhil olmaları için sağlamış olduğu ve küçük bir sermaye olan mikrokredi desteği yaklaşık 1 milyar TL'ye ulaştı.

Bu çerçevede Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın (TİSVA) binlerce mikro girişimci kadınları arasından seçilen 7 kadının başarı hikâyesini anlatan 7 KİBELE belgeseli, 18 Şubat 2020 Salı Günü Cemal Reşit Rey konser salonunda ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Yönetmenliğini Orhan Tekeoğlu’nun yaptığı belgeselde, Zerge Torun (Mardin), Sevilay Köseoğlu (Aydın), Meryem Alpaslan (Artvin), Seher Toprak (Gaziantep), Melek Yılmaz (İstanbul), Fatma Kalkan (Mersin) ve Güler Bal (Diyarbakır) gibi yoksulluktan ve çaresizlikten bir çıkmaza girmiş kadınların başarı öyküleri anlatılıyor.

Yapımcılığını TİSVA’nın, Aziz Akgül’ün, Begüm Kondakçı’nın ve Nurdan Tekeoğlu’nun üstlendiği 7 KİBELE adlı belgeselin, ilk yurt dışı gösterimi, Mikrokredi uygulamasının mimarı ve Nobel ödüllü Prof. Dr. Muhammed Yunus’un ülkesi olan Bangladeş’te yapılacak.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129