Mikrokredi, 200 bin kadını ekonomik hayata dahil etti

2003 yılından beri, mikrokredi faaliyetlerini sürdüren, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, Türkiye Grameen Mikrofinans Programının, dar gelirli kadınların ekonomik hayata dâhil olmaları için sağlamış olduğu ve küçük bir sermaye olan mikrokredi desteği yaklaşık 1 milyar TL'ye ulaştı.

Bu çerçevede Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın (TİSVA) binlerce mikro girişimci kadınları arasından seçilen 7 kadının başarı hikâyesini anlatan 7 KİBELE belgeseli, 18 Şubat 2020 Salı Günü Cemal Reşit Rey konser salonunda ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Yönetmenliğini Orhan Tekeoğlu’nun yaptığı belgeselde, Zerge Torun (Mardin), Sevilay Köseoğlu (Aydın), Meryem Alpaslan (Artvin), Seher Toprak (Gaziantep), Melek Yılmaz (İstanbul), Fatma Kalkan (Mersin) ve Güler Bal (Diyarbakır) gibi yoksulluktan ve çaresizlikten bir çıkmaza girmiş kadınların başarı öyküleri anlatılıyor.

Yapımcılığını TİSVA’nın, Aziz Akgül’ün, Begüm Kondakçı’nın ve Nurdan Tekeoğlu’nun üstlendiği 7 KİBELE adlı belgeselin, ilk yurt dışı gösterimi, Mikrokredi uygulamasının mimarı ve Nobel ödüllü Prof. Dr. Muhammed Yunus’un ülkesi olan Bangladeş’te yapılacak.