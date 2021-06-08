Mikrokredi, 18.yıl dönümünü kutluyor

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Türkiye’de mikrokredinin öncüsü Prof. Dr. Aziz Akgül, mikrofinans programının başlamasının 18.yıl dönümüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Aziz Akgül, “Dar gelirli kadınların ekonomik hayata dâhil olmaları için sağlamış olduğumuz ve küçük bir sermaye olan mikrokredi desteği 1 milyar 150 milyon lirayı aştı. Mikrokrediye destek veren devlet adamlarına, finansal yatırımcılara, kurum ve kuruluşlara, bağışta bulunan tüm vatandaşlarımıza sağlamış oldukları desteklerden dolayı mikrokrediden faydalanan tüm yoksul kadınlar için teşekkür ederiz.

2023 yılında ülkemiz 100. yılını, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP ise 20. yılını kutlayacaktır. Şu anda 64 il 92 şubede 45 binden fazla mikrogirişimci kadın mikrokredi desteğinden faydalanmaktadır. Hedefimiz 20. yılımızda tüm Türkiye’de mikrokredi desteğini vermektir. TGMP’de 18 yıl boyunca sayısız başarı hikâyesine tanıklık ettik. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgının hemen öncesinde 2003 yılından itibaren mikrokredi kullanan 200 bin dar gelirli kadın arasından 7 başarılı mikrogirişimcinin belgeselini izleyicilerle buluşturduk. “7 Kibele” belgeselinde yer alan yoksul mikrogirişimci kadınların her birisi zor hayat şartları altında dimdik ayakta durabilen güçlü kadınlardır. Umut, onlar için yeni bir başlangıçtır. Her biri gelir getirici faaliyette bulunmak ve çocuklarının geleceğini hazırlamak için hayat mücadelesi içerisinde üretmeye devam etmiştir” dedi.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Halil Fatih Akgül ise, “Yeterli finansman kaynağı bulunması durumunda, yaklaşık 5 milyondan fazla yoksul kadının mikrogirişimci yapılması hedeflenmektedir. Ülkemizde yoksulluğun azaltılmasında uygulanan ana strateji hibe şeklindeki yardımlardır. Hibe şeklindeki yardımlar; çalışamayacak durumda bulunan yaşlı, engelli ve hastalara evlerine kadar gidilerek ihtiyaç duydukları nakdi ve ayni şekilde yapılmalıdır. Ancak, çalışabilecek durumda olan yoksullara hibe yardımları yerine, onların yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasına katkıda bulunacak şekilde, küçük birer sermaye olan mikrokredi verilerek, kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmaları sağlanmalıdır. Hibe yardımlarla asla yoksulluk önlenemez. Her yoksula hibe yardımı yapılması da ayrıca çok ciddi bir kaynak israfıdır” değerlendirmesini yaptı.

Akgül, şunları söyledi:

“Türkiye’de girişimcilerin yüzde 9’undan azı kadındır. TGMP’nin hedeflerinden birisi de bu oranı yükseltecek şekilde girişimci kadınların sayısını artırmaktır. 5 milyon yoksul kadın içerisinde Kibele adayı binlerce azimli ancak sermaye desteği bulamayan kadın girişimci var. Sermaye desteği bulamayan kadın girişimcileri desteklemeliyiz. İşsizliğin ve yoksulluğun azaltılması amacıyla mikro tedbirlerin de alınması gerektiğini de unutmamalıyız. Küçük bir sermaye olan mikrokredi stratejisi, dünyada 150’den fazla ülkede uygulanmaktadır.

Türkiye’de mikrokredi uygulaması; 18 Temmuz 2003 tarihinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği her birisi 500 lira olan çeklerle, 6 yoksul kadına toplam 3 bin lira mikrokredi verilmesiyle başlatılmıştır. Türkiye’de hiç kimse ilk sermaye olarak dağıtılan 500 lira ile bir gelir getirici iş yapılabileceğine inanmamıştı. 11 Haziran Mikrokredi Günüdür. Aynı zamanda her yıl 18 Temmuz tarihini, hayat mücadelesi içerisinde üretmeye devam eden mikrogirişimci kadınlarımıza ithafen “Mikrogirişimci Kadınlar Günü” olarak kutlayacağız.”