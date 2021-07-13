Mikrogirişimci Kadınlar Günü kutlanıyor

Türkiye’de Nobel Barış Ödüllü mikrokredi uygulaması; 18 Temmuz 2003 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği her birisi 500 lira olan çeklerle, 6 yoksul kadına toplam 3 bin lira mikrokredi verilmesiyle başlatılmıştı.

18 Temmuz Mikrogrişimci Kadınlar Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Aziz Akgül, “Bugün itibariyle dar gelirli kadınların ekonomik hayata dâhil olmaları için sağlamış olduğumuz ve küçük bir sermaye olan mikrokredi desteği 1 milyar 150 milyon lirayı aştı. Türkiye Grameen Mikrofinans Programı 64 il 92 şubede aktif olarak 45 binden fazla dar gelirli kadına mikrokredi desteği sağlamaktadır. Türkiye’de hiç kimse ilk sermaye olarak dağıtılan 500 lira ile gelir getirici bir iş yapılabileceğine inanmamıştı” ifadelerini kullandı.

Sermaye desteği bulamayan dar gelirli kadınlara mikrokredi desteği sağlamak için Türkiye Grameen Mikrofinans Programı 2 milyar adet MicroCreditToken adında kripto para ürettiğini belirten Akgül, “MicroCreditToken’ın vizyonu, bütün dar gelirli kadınların, ekonomik refahlarının finansal hizmetler yoluyla iyileştirme fırsatına sahip olduğunu kabul ederek, dünyadaki iyilik hareketini tetiklemek ve dünyanın her yerinde tüm hayır işleri için tek bir para birimi kullanılmasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Halil Fatih Akgül ise, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı’nın bugüne kadar 200 bin kadını ekonomik hayata dâhil ettiğinin bilgisini verdi.

Halil Fatih Akgül “2003 yılından beri kendi kendilerine gelir getirici faaliyette bulunarak aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunan tüm başarılı mikrogirişimci kadınların 18 Temmuz Mikrogirişimci Kadınlar Günü kutlu olsun. Sermaye desteği bulamayan kadın girişimcileri desteklemeliyiz. İşsizliğin ve yoksulluğun azaltılması amacıyla mikro tedbirlerin de alınması gerektiğini de unutmamalıyız. MicroCreditToken çok yakın bir zamanda borsada yerini alacak ve tüm dünyada sosyal ve ekonomik kalkınmaya adanmış bir program olan mikrokredi uygulamasına fon sağlayacaktır” şeklinde konuştu.