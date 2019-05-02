Mickey Kids hizmete açılıyor

Dulkadiroğlu Caddesi Gürbüz İşmerkezi’nde 4 Mayıs 2019 Cumartesi günü açılacak olan Mickey Kids mağazası, yeni doğan kıyafetlerinden 0-16 yaş grubu ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet verecek.

Mickey Kids mağazası yetkilileri Cumartesi günü yapacakları açılışa tüm Elbistan halkını davet ederek, “Ürünlerimiz yüzde 100 pamuklu kumaştan üretilmiş ve kalitelidir. Kumaşlar doğal pamuk ipliği kullanılarak sanforize edilmiştir. Kullanılan baskılarda kanserojen veya alerjik madde bulunmamaktadır. Bebe grubu ürünlerde alerjik olmayan çıtçıt kullanılmaktadır. Ürünlerimiz en hassas ciltlerde dahi alerjiye neden olmaz. Çocuğunuzun hassas cildine zarar vermeyecek şekilde üretilmiştir. Ergonomik yapısı ile bebeğinizi ve çocuğunuzu sarar, estetik tasarımı ile şıklığını tamamlar. Lisanslı Disney ürünlerinin yanı sıra klasik çocuk giyim ürünleri ile hizmet verecek olan Mickey Kids mağazamızda açılışa özel yüzde 50 indirim kampanyamız mevcuttur. Tüm Elbistan halkını gün boyu sürecek olan açılışımıza bekliyoruz" dedi.