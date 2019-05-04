Mickey Kids hizmete açıldı

Dulkadiroğlu Caddesi Gürbüz İşmerkezi’nde düzenlenen törenle açılışı yapılan Mickey Kids mağazası, yeni doğan kıyafetlerinden 0-16 yaş grubu ürünlerine kadar geniş ürün yelpazesi ile hizmet veriyor.

Açılışa gösterilen yoğun ilgiye teşekkür eden Mickey Kids mağazası yetkilileri “Açılışımıza özel tüm yeni doğan kıyafetleri ve 0-16 yaş grubu ürünlerde yüzde 50 indirim kampanyamız mevcut. Lisanslı Disney ürünlerini bulabilceğiniz mağazamızda sürekli indirim kampanyalarımız olacak. Ürünlerimiz yüzde 100 pamuklu kumaştan üretilmiş ve kalitelidir. Kumaşlar doğal pamuk ipliği kullanılarak sanforize edilmiştir. Kullanılan baskılarda kanserojen veya alerjik madde bulunmamaktadır. Bebe grubu ürünlerde alerjik olmayan çıtçıt kullanılmaktadır. Ürünlerimiz en hassas ciltlerde dahi alerjiye neden olmaz. Çocuğunuzun hassas cildine zarar vermeyecek şekilde üretilmiştir. Ergonomik yapısı ile bebeğinizi ve çocuğunuzu sarar, estetik tasarımı ile şıklığını tamamlar. Açılışımıza gösterilen yoğun ilgiden dolayı tüm halkımıza teşekkür ediyoruz." dedi.