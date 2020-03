MHP’li Doğan: “Teşkilatımız üzerinde oyun oynanmaya çalışılıyor”

Gösterilerin ülkücü camia tarafından organize edildiği gibi bir izlenim oluşturulmaya çalışıldığına işaret eden Başkan Doğan, “Gösterilerin bu şekilde servis edilmesi teşkilatlarımız üzerinde oynanan oyunların açık bir göstergesidir” dedi.

Ülkücü camianın, bu tür provokatif eylemlere karşı her zaman dikkatli davrandığını belirten MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, şöyle devam etti:

“Biz ülkücülerin görevi; ordumuz sefere çıktığında devletimizin, milletimizin, kahraman ordumuzun yanında yer almak, milli birlik ve beraberliğimizin tesisi doğrultusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek, sokaklarda çıkabilecek provakatif eylemlere karşı uyanık olmak ve iç huzurun tesisi konusunda çaba sarf eden güvenlik güçlerimize yardımcı olmaktır.

27 Şubat 2020 tarihinde yapılan alçak ve kalleş saldırı sonucu 36 kahraman askerimiz şehit olmuştur. Şehitlerimizden Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ ve Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı, Kahramanmaraş ilimizde dualarla son yolculuklarına uğurlanmıştır. Şehitlerimizin acısı henüz çok taze iken, aynı gün sosyal medya üzerinden organize edildiği anlaşılan bir takım sokak yürüyüşleri ve Suriyeli sığınmacılara yönelik çeşitli protesto girişimleri gerçekleştirilmiştir. Öncelikle ifade etmek isterim ki; bir gece önce bu tür provakatif gösterilerin olabileceği konusunda tüm teşkilat mensuplarımız bilgilendirilerek, konunun hassasiyetine tarafımca dikkat çekilmiştir. Şehit cenazesi sonrasında Kıbrıs Meydanı ve Ulu Cami önünde toplanan kalabalığın sükûnetini sağlayacak yaklaşımlara destek vermek amacıyla Sayın Valimiz, İl Başkanlığımız, İl Emniyet Müdürümüz ve İl Müftümüz ile birlikte alanda yer aldık. Yaptığımız konuşmalarla kalabalığa sağduyulu olmaya ve teskin edici söylemlerde bulunarak, kalabalığın dağılmasını temin ettik.

Malum olayda Suriyeli sığınmacılara ve iş yerlerine yapıldığı ileri sürülen protesto gösterilerinin ülkücü camia tarafından organize edildiği ile ilgili sosyal medyada yönlendirme ve algı oluşturma çabaları gözlenmektedir. Gerçekleştirilen gösterilerin ülkücülerin organize ettiği bir eylemmiş gibi servis edilmesi teşkilatlarımız üzerinde oynanan oyunların açık bir göstergesidir. Ayrıca, ilimiz Elbistan ilçesinde de benzer protestoların vuku bulduğu ve bunu ilçe ülkü ocakları başkanının organize ettiği algısı da gerçeği yansıtmamakta olup, 24 Şubat 2020 tarihi itibariyle Elbistan ilçemizde görevlendirilmiş ilçe ocak teşkilatımız bulunmamaktadır. Ek olarak, gösterilerde yer alan kişilerin durum tespitlerinde, bu kişilerin parti ve ocak teşkilatlarımızla herhangi bir organik bağının bulunmadığı tespit edilmiştir. Kaldı ki; bu tür hassasiyetleri kaşıyan provakatif gösterilere karşı dikkatli olunması hususunda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’mizin tüm il teşkilatlarına uyarı yazısı gönderdiği kamuoyunun malumudur.”

Ülkücü camianın ve parti teşkilatlarının, gerginliği tırmandırabilecek en küçük provokatif eylemin içerisinde olmayacağının altını çizen Başkan Doğan, “Ülke olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte birlik ve beraberliğin tesisi noktasında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendi, her zaman olduğu gibi içte ve dışta devletin bekası ve milletin güvenliği için kayıtsız ve şartsız olarak devletin, milletin ve kahraman Türk ordusunun yanında olduğunu defaatle ifade etmiştir. Hal böyle iken, teşkilatlarımızın gerginliği tırmandırabilecek en küçük bir provokatif eylemin içerisinde olması düşünülemez. Biz ülkücüler olarak her zaman olduğu gibi devletin bekası için üzerimize düşen her türlü göreve hazır olduğumuzu bir kez daha beyan ederiz. Sosyal medyada partimiz ve ülkücü camiamız ile ilgili algı yönetmeye çalışanlar ve halkımızı tahrike yönelik paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı bildiririz. Bu vesile ile kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin aile ve yakınları başta olmak üzere yüce Türk milletinin başı sağ olsun” şeklinde konuştu.