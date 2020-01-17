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MHP’li Aycan, işçilerin sesi oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Afşin-Elbistan Linyitleri Kömür İşletmesi’nde taşeron firmanın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi sonucu işsiz kalan 115 şoförü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul etti.

MHP’li Aycan, işçilerin sesi oldu

Aycan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında mağdur edilen şoförlerin işlerine geri dönmesini istedi.

Aycan, "Termik Santralde 115 şoför işten atılmış durumda. Bu arkadaşlarımız üç yıllık sözleşmeye güvenerek çalışmaya başlamışlar. Ancak sözleşmenin bitimine 17 ay kalmasına rağmen işten çıkartıldılar. Şoför arkadaşlarımızın bir an önce işlerine geri dönmelerini bekliyoruz. Bu arkadaşlarımız haksız bir şekilde işten atıldı. Şoför kardeşlerimiz çocuklarının rızkını kazanmak için çalışıyor. Çalıştıkları firmanın ücretle ilgili bir dayatması da söz konusu. Daha düşük bir ücretle çalışmaları için ortaya konulan bir oyun ve bahane var ortada” şeklinde konuştu.

Şoförler adına konuşan Mehmet Çankal ise işten atıldıkları için mağdur olduklarını ve bir an önce işlerine geri dönmek istediklerini belirtti.


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