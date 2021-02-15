MHP’li Aycan: “HDP'nin kapatılmasını istiyoruz”

‘Bardak baştan beri taştı’ diyen MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, “Masum insanlara, yanlarında tuttukları esir yada tutsak ne diyorlarsa 13 silahsız vatandaşımıza, katliam yapmıştır. 83-84’den beri yaptığı katliamlardan biridir. Silahsız ve korumasız insanlara karşı yapılan bir katliam olduğu için lanetliyorum. Bardak baştan beri taştı. Biz Türk milleti ve MHP olarak zaten sürekli öfkemizi gösteriyoruz. Sabredecek halimiz yok. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli sürekli HDP’nin kapatılmasını işitiyor. Cumhuriyet Başsavcılığını göreve çağırıyor. Eğer Cumhuriyet Başsavcılığı bu olayları sebep olarak görüp de gereğini yapmazsa, zaten bununla ilgili bir hazırlık yapıyoruz. Kendimizde bu konuda şikayetçi olacağız, talepte bulunacağız dilekçe vererek. HDP’nin kapatılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Aycan, son olarak, “Bakın bugün Cumhurbaşkanlığımız, bakanlar ve MHP dışında ciddi bir tepki koyan bir partide yok. Zaten uluslararası arenadan herhangi bir tepki gelmedi. Bu PKK’nın kaçıncı katliamı? PKK’nın katliamlarını hiçbir şekilde görmüyorlar, görmezden geliyorlar. Hatta hedef saptırmaya çalışıyorlar. Bunların arasında CHP, İYİ Parti, kendini aydın olarak tanımlayan kişiler var. İlginç tarafı HDP yine hemen devreye girerek, olayı saptırmaya çalıştılar. Farklı mecralara çekmeye çalışıyorlar. Yapılan açıklamalar hiç tatmin edici değil. Bundan sonra HDP’nin, İYİ Parti’nin ve CHP’nin yapacağı acıyı paylaşıyorum lafları da hiç inandırıcı bulmuyorum. Bu zamanda kadar bu olayın sürmesinde ve bugün bir şekilde destek görmelerinde bu tavizkar tutumun, meclisteki veya siyasi arenada HDP ile birlikte hareket etmenin geçirdiği bir sonuç diye görüyoruz. Biz bunu hep vurguluyoruz. Sayın genel başkanımız bunu sürekli vurguluyor. Aşırı bir HDP ile işbirliği var CHP’nin. Bu görünürde resmi gibi gözükmese de, meclisteki tüm milletvekilleri görüyor açıklıkla, kamuoyu da görüyor” açıklamasında bulundu.