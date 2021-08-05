MHP’li Aycan: “Bir yangın terörü yaşıyoruz”

Aycan, provokasyona da dikkat çekerek, “Bu yangın terörünü provoke edenler ve sahiplenenler var. Ama bundan birileri de herhalde mutlu oluyor” ifadesini kullandı.

Ülkenin birçok noktasında peş peşe çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için başlatılan seferberlik sürüyor. Orman yangınlarıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, şöyle konuştu:

“Çok üzgünüz. Çok kötü bir dönem geçiriyoruz. Maalesef ülkemizin birçok yerinde yangınlarla karşı karşıyayız. Günlerdir hem orman varlıklarımız yanıyor hem hayvanlarımız telef oluyor. İnsanlarımız hayatını kaybetti. Ama daha üzüldüğüm bir konu var. Orman yangınlarının iç siyasete alet edilmesinden üzgünüz. Bunun üzerinden polemik yapılması, parti hesabı yapılması, sosyal medyadaki paylaşımlardan dolayı da çok üzgünüz. Hep birlik içerisinde olmamız, elimizden geleni yapmamız yâda yapanlara destek olmamız gerekirken buradan iç siyaset malzemesi türetmek ve provokasyonlar yapmak bence çok daha kötü.”

Yangınlarda sabotaj ihtimalini yüksek gördüğünü anlatan Aycan, “Orman yangınlarına baktığınız zaman birçok yerde birden başlaması, aynı bölgede 3-4 farklı yerden başlaması bu kadar çok olması sabotaj ihtimalini artırıyor. Zaten orman yangınlarının genelde nedeni insandır. Yani ormanın kendi kendine yanması çok nadir gerçekleşir. Tabii ki şartlar şu anda çok uygun. Çok sıcak bir dönemden geçiriyoruz. Bunun dışında sert rüzgârlar esiyor. Nem oranı da çok düşük. Bu tabii yangınların artmasına ve yayılmasına çok uygun ortam oluşturuyor. Ama az öncede dediğim gibi yangınların birçok noktada birden başlaması bu yangınların bize insan kaynaklı olduğunu düşündürüyor. Daha öncede ülkemizde terör örgütü orman yakma gibi olaylar gerçekleştirmişti. Özellikle turizmin yoğun olduğu bölgelerde turizmi baltalamak, Türkiye’yi sarsmak için Türkiye’nin imajını zedelemek için bu tür hareketler yapıldı. Yine böyle bir şeyin olma ihtimali yüksek. Bunun dışında tedbirsizlikten kaynaklanan, insan hatalarından kaynaklanan olaylarda olabilir” dedi.

Milletvekili Aycan, son olarak, “Bizim inancımıza göre insanı öldürmekle ağacı yakmak aynı şey. Buda bir cinayet. Ne nedenle olursa olsun ormanları kasıtlı yakan herkese aynı cezanın mutlaka verilmesi lazım. Bana göre bu idamlık bir suç. Bu vatanın kaynaklarına kastetmektir” görüşlerini aktardı.