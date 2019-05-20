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MHP’li Aycan, “550 bin sağlıkçı atama bekliyor”

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan atama bekleyen 550 bin sağlık personelini gündeme getirdi.

MHP’li Aycan, “550 bin sağlıkçı atama bekliyor”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, hemşirelerin sorununa da değinerek, “Hemşirelik zor meslektir, yedi gün, yirmi dört saat sürekli ve vardiyalı çalışılan bir meslektir. Hemşirelik, stresli, vardiyalı çalışma saatleri nedeniyle tükenmişlik sendromunun en çok yaşandığı mesleklerdendir. Türkiye'de hemşirelik eğitimi en çok oynanan eğitimlerdendir. Hemşirelik lisesi mezunu hemşirelere hemşire yardımcısı statüsü verilmesi haksızlıktır. Lise mezunu hemşirelere lisans tamamlama hakkı verilmelidir” dedi.

Atanamayan personelin durumunu Sağlık Bakanlığı’na hatırlatan Aycan “150 bin hemşire atama beklemektedir, 550 bin sağlık personeli atama beklemektedir. Sağlık Bakanlığı, bir yıldır personel almamaktadır. Sağlık personeli, Sağlık Bakanlığından kamu personeli seçme sınavı puanıyla yapacağı personel alımı ilanını beklemektedir, mülakatla alımı kabul etmemektedir” şeklinde konuştu.

 

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Xmen 23 saat önce

Laf ola,beri gele... Yarım bilgisi ile bir mesleki bölümün haklarını korumak zor... öncelikle yardımcı sağlık personeli değil,meslek sahibi hakkını kanunda yerine getirin... Gerisi kolay

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vatandaş 15 saat önce

4 sene boyunca sağlık meslek lisesi okuyup 2 sene staj yapan çocukların günahı nedir? hemşire yardımcısı yok ebe yardımcısı? eskiden böyle bişey mi vardı yakında hemşire yardımcısının yardımcısı da çıkar. böyle saçmalık olmamalı. çocuklarımızın okuma hevesi kaçtı okuyup ne olucaz diyor şimdiki çocuklar. bunu ele aldığınız için teşekkür ederiz sayın Vekil.

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Duyarlı Vatandaş 1 gün önce

sayın vekile teşekkür ediyoruz tam olmasada sağlıkçı sorununu gündeme getirdiği için buna birde hemşire diyorya durumları gerçekte çok içler acısı birçoğu istifa edip mesleği bırakıyor nedenmi kadrolu,4a,4b,4c......daha dahabir sürü statüde hemşire çalışıyor kamuda bu saydıklarımın hepside lisans hemşire ama devlet baba kpss atama yaparken ayırmışda ayırmış yav kardeşim hepside lisans olduğuna göre tek sınıfta toplamak varken böyle her atamayı bir sınıfa bölmek bence sayın Sağlık bakanlarının kapasitesinin yetersizliğidir her gelen ocakta pişen yemeğe bir avuç tuz atarsa pişen aş olmaz tuz yemeği olur yaklaşık 17 ,18 yıldan beri iktidarda sadece Recep akdağ olaylara bir nebze vakıftı diğerleri sadece koltuk boş kalmasın vasfında

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salih 1 gün önce

Sayın Vekil bize değil Erdoğan ve Bahçeli'ye söyle

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Elbistanlı 1 gün önce

Varsa yoksa bir sefer aycanimiz var gündeme getirdiği bütün konular toplumda mağduriyet yaşatmış problemlere çözüm arayışı dürüst siyasetçiden öte dürüst insan olan hocamıza saygı ve selamlar Allah yolunuzu açık niyetinizi halis eylesin

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Sadece Sağlıkçılar Mı Atanamıyor? 1 gün önce

Sadece sağlıkçılar değil herkes atama bekliyor. Lise mezunları şöyle dursun yüksek lisans doktora mezunu insanlar işsiz. Sayın vekil iyi araştırırsa sadece sağlıkçıların değil Türkiye'deki hemen her meslek mezunlarının atama beklediğini görebilir. Ama ben doktorum beni sağlıkçılardan başka kimse ilgilendirmez diyorsa ona bir şey diyemem.

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Cevdet 1 gün önce

Ee iktidar ortagi sayilirsiniz hayret bisey kime dert yaniyorsunuz.

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