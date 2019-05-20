MHP’li Aycan, “550 bin sağlıkçı atama bekliyor”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, hemşirelerin sorununa da değinerek, “Hemşirelik zor meslektir, yedi gün, yirmi dört saat sürekli ve vardiyalı çalışılan bir meslektir. Hemşirelik, stresli, vardiyalı çalışma saatleri nedeniyle tükenmişlik sendromunun en çok yaşandığı mesleklerdendir. Türkiye'de hemşirelik eğitimi en çok oynanan eğitimlerdendir. Hemşirelik lisesi mezunu hemşirelere hemşire yardımcısı statüsü verilmesi haksızlıktır. Lise mezunu hemşirelere lisans tamamlama hakkı verilmelidir” dedi.

Atanamayan personelin durumunu Sağlık Bakanlığı’na hatırlatan Aycan “150 bin hemşire atama beklemektedir, 550 bin sağlık personeli atama beklemektedir. Sağlık Bakanlığı, bir yıldır personel almamaktadır. Sağlık personeli, Sağlık Bakanlığından kamu personeli seçme sınavı puanıyla yapacağı personel alımı ilanını beklemektedir, mülakatla alımı kabul etmemektedir” şeklinde konuştu.