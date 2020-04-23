Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

MHP’den sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç ve yönetiminden oluşan heyet, koronavirüsle mücadele kapsamında Elbistan Devlet Hastanesi’ne moral ziyareti gerçekleştirdi.

MHP’den sağlık çalışanlarına moral ziyareti
Balik Dunyasi Reklam
banner43
 Ziyarette Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım’la görüşecek koronavirüs mücadelesi hakkında bilgiler alan Başkan Kılıç, salgının ilk anından itibaren hastanede olağanüstü tedbirlerin alındığını ve titizlikle uygulandığını görmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Başhekim Yasım nezdinde tüm hastane personelinin, çalışmaları ve özverilerinden dolayı sağlık övgüyü hak ettiklerini belirten Başkan Kılıç, “Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı hep beraber mücadele ediyoruz. Tabii burada en büyük özveriyi sergileyenlerin başında sağlık çalışanlarımız geliyor. Onların bu mücadeledeki hakkı asla ödenmez. Biz de bu amaçla hem onlara moral olsun hem de yanlarında olduğumuzu bilsinler diye bu ziyareti gerçekleştirdik. Bu mücadelede gerçekten büyük bir özveri var. Allah, başta Elbistan’daki sağlık çalışanlarımız olmak üzere hepsine güç ve kuvvet versin. Allah yardımcıları olsun” dedi.

Ziyaretlerin sağlık personelinin moral ve motivasyonunu artırdığını ifade eden Başhekim Alptekin Yasım da MHP heyetine teşekkür etti.

MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç ve beraberindeki yönetimi daha sonra hastane yemekhanesine geçerek personele tatlı ikramında bulundu. Ayrıca, şehrin değişik noktalarına sağlık personellerine destek amacıyla pankartlar asıldı.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
MHP’den Sağlık çalışanlarına Moral Ziyareti
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.