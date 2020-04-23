MHP’den sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Ziyarette Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım’la görüşecek koronavirüs mücadelesi hakkında bilgiler alan Başkan Kılıç, salgının ilk anından itibaren hastanede olağanüstü tedbirlerin alındığını ve titizlikle uygulandığını görmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Başhekim Yasım nezdinde tüm hastane personelinin, çalışmaları ve özverilerinden dolayı sağlık övgüyü hak ettiklerini belirten Başkan Kılıç, “Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı hep beraber mücadele ediyoruz. Tabii burada en büyük özveriyi sergileyenlerin başında sağlık çalışanlarımız geliyor. Onların bu mücadeledeki hakkı asla ödenmez. Biz de bu amaçla hem onlara moral olsun hem de yanlarında olduğumuzu bilsinler diye bu ziyareti gerçekleştirdik. Bu mücadelede gerçekten büyük bir özveri var. Allah, başta Elbistan’daki sağlık çalışanlarımız olmak üzere hepsine güç ve kuvvet versin. Allah yardımcıları olsun” dedi.

Ziyaretlerin sağlık personelinin moral ve motivasyonunu artırdığını ifade eden Başhekim Alptekin Yasım da MHP heyetine teşekkür etti.

MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç ve beraberindeki yönetimi daha sonra hastane yemekhanesine geçerek personele tatlı ikramında bulundu. Ayrıca, şehrin değişik noktalarına sağlık personellerine destek amacıyla pankartlar asıldı.



