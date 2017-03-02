MHP’den Fırat Kalkanı gazisine ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Başkanı ve beraberindeki heyet, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’nin El Bab kenti yakınlarında DEAŞ’lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Uzman Cuma Binbuğa’yı, baba ocağında ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı’nın en kritik noktalarından biri olan Suriye'nin El Bab kentini DEAŞ’lı teröristlerden temizlemek için yürütülen operasyonlar sırasında DEAŞ'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Elbistanlı Uzman Çavuş Cuma Binbuğa (25), Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ndeki tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Esentepe Mahallesi’ndeki baba ocağına dönen Binbuğa’yı ziyaret eden MHP Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir ile yönetim kurulu üyeleri ve İl Yönetim Kurulu eski üyesi işadamı Sermet Yıldız, aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyarette baba Hacı Binbuğa ve aile fertleri ile bir süre sohbet eden MHP heyeti, Fırat Kalkanı harekatı gazisi Cuma Binbuğa’dan da sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyarette bir değerlendirme yapan MHP Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir, kahraman Türk güvenlik güçlerinin ülkeyi bölmeye, kaos yaratmaya ve her nerede olursa olsun halkın güvenliğini tehdit edecek teröristlere; gerekirse canları pahasına imkan vermeyeceklerini bir kez daha gördüklerinin altını çizdi.

Fırat Kalkanı harekatı ve ülke içerisindeki terör operasyonlarında şehit olan güvenlik görevlilerine rahmet dileyen Demir, “Vatanı için kahramanca mücadele veren Mehmetçiğimiz ve polisimizle gurur duyuyoruz. Vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak, milletimizin huzur içinde yaşamasını sağlamak amacıyla kahramanca şehit düşen vatan evlatlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize ise acil şifalar diliyorum. Bir şey bizi mutlu ediyor. Askerimiz yaralanmış, şimdi kendini yeni yeni toparlıyor, bir an önce iyileşip görev yerine dönmek istiyor, bu ülkenin bütünlüğü için, bu devletin bekası için, bu bayrağın varlığı için iyileşir iyileşmez cepheye yeniden koşmaya ant içmiş bu milletin evlatları var olduğu sürece Allah'ın izniyle bu ülkeye hiç bir şey olmaz. Terör ile canlarını hiçe sayarak mücadele eden güvenlik güçlerimize güç kuvvet diliyorum” şeklinde konuştu.