MHP’den esnafa ‘Siftah bizden bereket Allah’tan’ ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Teşkilatı, Ahiliği toplumda yeniden yaymak ve yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak için kutlanan Ahilik Haftası kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Kozanoğlu, Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Kaya ile il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, esnafları ziyaret ederek onların Ahilik Haftası’nı kutladı ve ‘Siftah bizden bereket Allah’tan’ sloganı ile esnaflara siftah parası bıraktı.

Ahilik Haftası çerçevesindeki etkinlikleri ile ilgili bilgi veren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, siftah parası olarak esnafın tezgahına bıraktıkları 35 kuruşun da özel bir anlamı olduğunu söyledi. Başkan Kılıç, ülkücü şehit Yusuf İmamoğlu’nun şehit edildiğinde cebinden çıkan miktar olan kuruşun anısına esnaflara 35 kuruş siftah parası bıraktıklarını vurguladı.

“Ahilik yolundan ayrılmayan, helal rızık için alın teri döken tüm esnaf ve sanatkarlarımızın yanındayız" diyen Başkan Kılıç, “Ahilik Haftası’nı kutluyoruz. Ahi, kelime anlamı olarak eli açık demektir. Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin tavsiyesi ile Ahi Evran tarafından kurulan bir teşkilat. Ecdadımız tarafından yüz yıllar önce kurulan bu teşkilat, esnaflar arasında birliği, dirliği, dayanışmayı, sevgiyi ve güzel ahlakı bünyesinde toplayan; prensibi ve felsefesi bu olan bir teşkilattır. Bu teşkilat sayesinde yıllardır Türk-İslam medeniyetinin olduğu her yerde çok önemli bir misyon yüklenmiştir. Bu misyonun günümüzde de devam etmesini Türk milliyetçileri olarak arzu ediyor ve bekliyoruz. Esnaflarımız, Ahiliği, bu ruhla ve anlayışla inşallah daha nice yüz yıllara götürerek devam ettirirler. Tüm esnaflarımızın Ahilik Haftası’nı da tüm kalbimizle kutluyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Kılıç, siftah parası olarak 35 kuruş verirken de, “Şehidimiz Yusuf İmamoğlu’nun cebinden şehit olduğunda 35 kuruş çıkmıştı. Biz, onun manevi hatırası olarak bu 35 kuruşu esnaflarımıza siftah ve bereket parası olarak takdim ediyoruz. İnşallah, esnaflarımızın kazançları da bol ve bereketli olur. Temennimiz ve duamız da budur” ifadelerini kullandı.

Kendileri için hoş bir sürpriz olduğunu ifade eden esnaflar da, unutulan Ahilik şuurunu hatırlatan bu davranışı memnuniyetle karşıladılar.