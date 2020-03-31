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MHP’den Başkan Koç’un sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afşin İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Aycan, bıçaklı saldırıda yaralanan İlçe Başkanı Ersal Koç’un sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

MHP’den Başkan Koç’un sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi
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Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi altında olan Başkan Koç'un sağlık durumu ile alakalı bilgi veren MHP Afşin İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Aycan, “İlçe teşkilatı olarak Ersal Başkanımızın sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Doktorlarımızın üstün çabaları olumlu karşılık buluyor ve başkanımızın sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Vatandaşlarımızdan, Başkanımızın sağlığı ile ilgili sosyal medyada asılsız ve çirkin paylaşımlara itibar etmemesini rica ediyoruz. İnşallah Başkan Koç en kısa zamanda aramıza dönecek. Bu noktada vatandaşlarımızın duasını eksik etmemesini rica ediyoruz.

MHP Afşin İlçe Teşkilatı olarak Başkanımızın sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Olumlu ve güzel haberleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

 


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