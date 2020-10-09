MHP’den 500 kişilik yurt binası için teşekkür

25 milyon lira yatırım bedeli bulunan 500 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunun, ilçe adına önemli bir kazanım olduğunu belirten Başkan Bostan, “Elbistan’da üniversite öğrencileri için sıcak bir yuva oluşturma çabası var. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda bir kısmı kuruma bir kısmı da Elbistan Belediyesi’nin mülkiyetinde olan alana üniversite öğrencileri için 500 kişilik yurt yapılması için adımlar atıldı. Elbistan Belediyesi, mülkiyetindeki bölümü Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne tahsis etti. 25 milyon liraya mal olacak bu eğitim yatırımının ilçemize büyük katkı sunacağını düşünüyoruz. Bu projenin hayata geçmesindeki desteklerinden dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Elbistan Kaymakamı Sayın Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Sayın Mehmet Gürbüz’e, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Sayın Ahmet Tıraş’a ve Elbistan Belediye Meclis Üyeleri’ne teşekkür ediyorum” dedi.

MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan, “İlçemizin üniversite altyapısının hazırlanmasında büyük önem arz eden bu yatırımla ilgili bizler de gerekli gayreti göstereceğiz. Şimdiden hayırlı olsun” şeklinde konuştu.