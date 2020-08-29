MHP’de Üzeyir Bostan dönemi başladı

Başkan Bostan, kongrede yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajını, “Bugün burada kaybeden yoktur. Kazanan ise milliyetçi-ülkücü iradedir. Elbistan, tek yürek liderinin emrindedir” cümleleri ile verdi.

MHP Elbistan İlçe Teşkilatı’nın 13. Olağan Kongresi, Çınaraltı Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. Kongreye, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, MHP MDK Üyesi Sermet Yıldız, BBP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Alagöz, MHP eski Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Hasan Sungur ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı. Kongreye, pandemi süreci nedeniyle misafir kabul edilmedi.

Kongrede ilk olarak divan oluşturuldu. Divan başkanlığını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya’nın yaptığı kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Daha sonra, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gönderdiği mesaj okundu. Partinin faaliyet ve mali raporu, 2 yıldır ilçe başkanlığı yapan Ramazan Kılıç tarafından okunarak delegelerin oylarına sunuldu. Faaliyet ve mali raporun ibrasının ardından siyasi konuşmalara geçildi.

Divan Başkanı MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, “Kongrelerimizi salgın sürecinde herhangi bir sorun yaşamadan tamamlamaya özen gösteriyoruz. Şuanda çok sayıda vatandaşımız salgın nedeniyle şifa arıyor. Hepsine geçmiş olsun diyoruz. Kongremizin, partimize, ilçemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, MHP eski Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor ve MHP MDK Üyesi Sermet Yıldız da, birer konuşma yaparak kongrenin hayırlı olması dileğinde bulunarak yeni seçilen yönetime başarılar temenni ettiler.

Kongrenin son konuşmasını ise, tek aday olarak gösterilen başkan adayı Üzeyir Bostan yaptı. Bostan, “Sayın Genel Başkanımız Türkmen Beyimiz Devlet Bahçeli’nin onayı, İl Başkanımız Ertuğrul Doğan Bey’in takdiri ile kutlu davamızın Elbistan sancağı, şahsıma ve yönetim kurulu üyelerime tevdi edildi. Rabbim, alnımızın akıyla bu görevimizi yapmayı nasip etsin. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletine hizmet sevdası günden güne büyüyen; şevk ve heyecanla yoğunlaşıp yaygınlık kazanmıştır. Dünyaya baktığımız yer Türkiye; üzerine basıp yükseldiğimiz yer Türk vatanıdır. Ülkemize yönelen her tehdide, her tezgaha karşı duruşumuz net, tavrımız Türk milletinden yanadır. Mücadelemiz sonuna kadar Türkiye içindir.

Dava arkadaşının kuyusunu kazanlarla değil ona omuz verenlerle el ele onurla mücadele edenlerle geleceği kucaklayacağız. Şahsını, davasının önüne çıkaranlarla değil davasını önüne çıkaranlarla sonuna kadar yürüyeceğiz. Azımızı çok yapıp durmadan ilerleyeceğiz. Bugün burada kaybeden yoktur. Kazanan ise milliyetçi-ülkücü iradedir. Elbistan, ülkücü iradenin kalesidir. Elbistan, tek yürek liderinin emrindedir. Elbistan, başbuğun izindedir. Yılmayacağız, kaçmayacağız, korkmayacağız, yılgınlığa düşmeyeceğiz. Gündüz oturmayacağız, gece yatmayacağız; 2023 lider ülke Türkiye ülküsü için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Bostan, kendisine destek veren delegeler başta olmak üzere kongreye katılanlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından, oy kullanma işlemine geçildi. Başkan adayı Üzeyir Bostan, oy kullanan delegelerin tamamının oyu ile MHP Elbistan İlçe Teşkilatı’nın yeni başkanı oldu. Üzeyir Bostan başkanlığındaki ilçe yönetimi ise şu isimlerden oluştu: “Alpaslan Yinanç, Süleyman Tuğcu, Halil Köse, Cihat Yılmaz, Nihat Bölükbaşı, Ali Karagenç, Adem Kancı, Harun Alkaya, Tuncay Sönmez, Süleyman Yüksel, Hulusi Yapıcı, Fehmi Önat, Selahattin Doğan, Bahattin Kayabaşı, Yeşim Genç, Aykut Demir, Mustafa Öncel ve Muhammed Ali Kılıç.”



