MHP’de bayramlaşma programı düzenlendi

Bayramın ikinci günü parti binasında Elbistan Ülkü Ocakları Başkanlığı ile birlikte düzenlenen programa; MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, MHP MDK Üyesi Sermet Yıldız, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, Ülkü Ocakları Elbistan İlçe Başkanı Ümit Genç ve partililer katıldı.

Program, MHP İlçe Başkanı Ramazan Kılıç’ın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Kılıç “Allah’ımıza hamdolsun bizi bir araya getirmeye vesile olan Kurban Bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum. Cenab-ı Allah varlığımı, birliğimiz, dirliğimizi bozmasın inşallah. Kurban Bayramı dayanışma ve yardımlaşmanın simgesidir. Kurban Bayramı barış ve kardeşliğin sevincidir. Besmeleyle kesilen her kurban, sıkılan her el, uzatılan her ikram, gülücükler saçan her yüz, hasret akşamlarından sonra şafakla doğan her vuslat birliğimizin harcı, dirliğimizin haysiyetidir. Bizi bir millet yapan, nihai olarak bu milleti eğilmez ve baş edilemez kudret haline getiren bayramların yüksek erdem ve esenliğidir. İdrak ettiğimiz Kurban Bayramı safları sıklaştıracak, kardeşlik bağlarımızı güçlendirecek, milli ve manevi hissiyatı daha da perçinleyecektir. Kurban Bayramı; manevi iklim ve ruhundan aldığı feyizle çirkin ve ucuz hesap peşinde koşan çevrelerin tuzaklarını boşa çıkaracak, kaynaşma iradesini Allah’ın izniyle teyit edecektir. Bu duygu ve düşüncelerimle aziz vatandaşlarımın, Türk-İslam âleminin ve hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum” dedi.

Daha sonra söz alan MHP MDK Üyesi Sermet Yıldız da, tüm milliyetçi-ülkücü camia ile Türk-İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Programın son konuşmasını yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, “Allah birlik ve beraberliğimiz daim eylesin. Bu birlik beraberliğimiz ömür boyu sürsün. Bayramları bayram yapan bizim birlik ve beraberliğimiz, bizim inanmışlığımız, bizim mücadelemizdir. Mücadele içerisindeyiz hem ülkücü kadrolar olarak hem Milliyetçi Hareket Partisi olarak hem de ülke olarak birtakım mücadeleleri hep birlikte veriyoruz. Milletin sorunlarıyla, ihtiyaçları ile uğraşıp, daha iyi yaşanır bir Elbistan ve daha iyi bir Kahramanmaraş, daha iyi bir Türkiye için hep birlikte el ele verip çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah bu bayramlar daima birlik ve beraberlik içinde, huzur içinde kutlanır. Her şeyden önemlisi ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliğidir. Hepinizin bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.

Aycan, başta Kahramanmaraş olmak üzere ülkedeki birçok sorunla ilgili olarak TBMM’deki çalışmalarını anlattı.

BBP Elbistan İlçe Teşkilatı ve BBP MKYK Üyesi İbrahim Alagöz de, MHP Elbistan İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ederek bayramlaştı.