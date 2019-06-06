MHP’de bayramlaşma programı düzenlendi

Ramazan Bayramının ikinci günü parti binasında düzenlenen programa; MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Kayış, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, Ülkü Ocakları Elbistan İlçe Başkanı Ümit Genç ve partililer katıldı.

Program, MHP İlçe Başkanı Ramazan Kılıç’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Başkan Kılıç “Bugün Ramazan Bayramı münasebeti ile bir araya geldik. Allah’ımıza hamdolsun bizi bir araya getirmeye vesile olan Ramazan Bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum. Sizleri bir arada görmek, gözlerinizdeki vatan ve millet sevgisinin ışıltısını görmek, vatan sevgisinin sevdasını yüreklerinizde taşıdığınızı hissetmek bizleri ziyadesiyle gururlandırıyor ve bir o kadar da onur duyuyoruz. Cenab-ı Allah varlığımı, birliğimiz, dirliğimizi bozmasın inşallah. Fitne fesat yuvalarına, emperyalizmin fesatlarına, niyetlerine onların oyunlarına, tezgahlarına fırsat vermeyeceğimize ülkücüler olarak ben yürekten inanmak istiyorum ve inanıyoruz. Allah bu aziz milletin ülkücülerin eksik etmesin, Türk milliyetçilerini eksik etmesin, her daim varlığını sürdürsün inşallah. Zira Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Anadolu’nun nerede ne kadar düşmanı varsa biliniz ki ülkücülerinde o kadar düşmanı vardır. Biz sendelersek bu ülkenin yüzüstü yere düşeceğini çok iyi bilmekteler. Onun için saldırıların hepsini, senaryoların, kumpasların hepsini bizim üzerimize yazıyorlar. Biz bunları yara yara geldik inşallah ‘devlet-i ebed müddet’ anlayışıyla Allah’ın ilahi kelimetullah davasını bayrağını sonuna kadar sancağını taşıyacağımıza inanıyorum ve yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Allah bizlere zeval vermesin, varlığımızı birliğimizi, dirliğimizi korusun diyorum. Mübarek Ramazan Bayramınızı n içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Daha sonra söz alan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Milliyetçi Hareketin içerisinde Elbistan’ın ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Partililerle bayramlaşma programında bir araya gelen Aycan, yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“Bir Ramazanı daha birlikte yaşıyoruz. Bugün de sayın ilçe başkanımız bir bayramlaşma programı düzenledi. Bizi de davet etti. Biz de davet edilen her yere gidiyoruz. Sizlerde buraya geldiniz bizleri onurlandırdınız. Allah birlik ve beraberliğimiz daim eylesin. Bu birlik beraberliğimiz ömür boyu sürsün. Bayramları bayram yapan bizim birlik ve beraberliğimiz, bizim inanmışlığımız, bizim mücadelemizdir. Mücadele içerisindeyiz hem ülkücü kadrolar olarak hem Milliyetçi Hareket Partisi olarak hem de ülke olarak. Birtakım mücadeleleri hep birlikte veriyoruz. Tabi ki Elbistan’ın ayrı bir yeri var Milliyetçi Hareketin içersinde. Türkiye içerisinde bir efsanedir Elbistan Milliyetçi Hareket Partisi kadroları. Elbistan ülkücülüğü ayrı olarak bilinir Türkiye’de. Bugün burada bile bu birlik ve beraberliğiniz göstererek bunu bir kez daha kanıtlamış bulunuyorsunuz.

Ülkemiz seçim süreçlerinden geçiyor. 31 Mart’ta yerel yönetimler seçimi yaptık. Kahramanmaraş’ta çok iyi bir sonuç aldık. Gönlümüz tabi ki Nurhak’ı almak isterdi. Orada da mücadele verildi. Sonuç almaya da yaklaşılmıştı ama zor bir mücadeleydi gerçekçi olmak gerekirse. Sonuçta Cumhur İttifakı olarak 11 ilçenin 10’unu ve Büyükşehir Belediyesi’ni de aldık. Hep birlikte de çok büyük bir emek verdik. Hep birlikte çalıştık, Milliyetçi Hareket Partisi’nin kadroları ve burada bulunan herkes üzerine düşen görevi yaptı. Fedakarlıksa fedakarlık yaptı, özveriyse özveri gösterdi, gerekiyorsa iki adım geride durdu. Ve bu duruş Milliyetçi Hareket Partisi’ni kadrolarının inanmışlığını gösterir. Milliyetçi Hareket Partisi bu seçimlerde büyükşehirlerin sadece 3’ünde aday çıkardı. Diğer yerlerde Cumhur İttifakı’nın gösterdiği adayları destekledik. Seçime girdiğimiz illerde aldığımız oylarla Milliyetçi Hareket Partisi tarihi bir başarı elde etmiştir. Yüzde 18,81 ile yerel yönetimlerde en başarılı olduğu seçimdir. Birçok ilde seçime girmemiş olmasına rağmen en çok belediye kazandığımız seçimlerdir. 240 belediye kazanarak en çok belediye başkanlığı kazandığımız seçim de bu seçim olmuştur.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini YSK iptal etti. Şimdi deniyor ya ucuz siyaset yapılıyor, polemik yapıyorlar. Aynı zarfın içerisinde 4 tane oy var niye sadece büyükşehir iptal edildi de diğerleri edilmedi. Bir kere onların iptal edilmesi için başvuru yoktu. Orada durumu sulandırmaya çalışıyorlar. Herhangi bir ilçe başkanlığına ayrı müracaat ediyorsunuz. Herhangi bir ilçenin belediye seçimlerinin tekrar edilmesini istiyorsanız onun için ayrı müracaat etmeniz lazım. Burada itiraz büyükşehir başkanlığınaydı. Milliyetçi Hareket Partisi kadroları bu seçime her zamanki gibi üzerine düşen görevi büyük bir özveri ile yapıyor. Başta sayın genel başkanımız Devlet Bahçeli olmak üzere. Bununla ilgili ciddi bir mücadele yürütüyoruz. İnşallah bu sefer Cumhur İttifakı olarak İstanbul’u da alacağız.”

Elbistan’ın belediyecilik açısından son yıllarda iyi hizmet alamadığını, kayıp yıllarının olduğunu Cumhur İttifakı ile birlikte Elbistan’ın hak ettiği hizmeti alacağını belirten Aycan, “Hem Büyükşehirde hem de Elbistan Belediyesi’nde Cumhur İttifakı olarak kazandık. Bundan sonraki görev hem Elbistan’a hem de tüm Kahramanmaraş’a hizmet etmek. Genel anlamda ülkemize hizmet etmek. Birtakım sorunlarımız var, beklentilerimiz var. Gerçekçi olmak gerekirse kaybedilmiş yıllar var özellikle Elbistan için. Tabi Elbistan son yıllarda iyi hizmet alamadı. Belediyecilik açısında da iyi hizmet alamadı. Birçok sorunu birikmiş bulunuyor. Bunları gündeme getiriyoruz. Bunların takipçisi olacağız. Hep birlikte belediyemiz, valiliğimiz, büyükşehirimiz hep birlikte şehrimize ve ülkemize hizmet edeceğiz. İnşallah önümüzdeki İstanbul seçimlerini atlattıktan sonra 4 yıl süreyle seçim yok. Bundan sonra milletin sorunlarıyla, ihtiyaçları ile uğraşıp, daha iyi yaşanır bir Elbistan ve daha iyi bir Kahramanmaraş, daha iyi bir Türkiye için hep birlikte el ele verip çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

İnşallah bu bayramlar daima birlik ve beraberlik içinde, huzur içinde kutlanır. Her şeyden önemlisi ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliğidir. Hepinizin bayramını kutluyorum.”