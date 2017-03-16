MHP, Ülkücü şehidi ölüm yıldönümünde mezarı başında andı

Ülkücü şehit olarak bilinen Hasan Hüseyin Akbaş, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Teşkilatı tarafından, ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile partililer, Ülkücü şehit olarak kabul edilen Hasan Hüseyin Akbaş’ı, ölümünün 37. yıldönümünde kabrinin bulunduğu Çatova Mahallesi’ndeki mezarı başında dualarla andı. MHP’liler, ayrıca Akbaş’ın kardeşi Bedir Akbaş için de aynı şekilde Kur’an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Mezarlıkta bir açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir, parti olarak manevi değerlerine dün olduğu gibi bugünde sahip çıktığını yarın da sahip çıkacağının altını çizdi.

Hasan Hüseyin Akbaş başta olmak üzere tüm Ülkücü şehitlerin kutsal davaları için kanlarıyla, canlarıyla bedel ödediğini belirten Demir, “Bu bedelin karşılığını ne yapsak ödeyemeyiz” dedi.

MHP Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir, şunları söyledi:

“Hasan Hüseyin Akbaş, Adana Kapalı Cezaevi’nde yatmaktayken 15 Mart 1980’de Ülkücülerin bulunduğu koğuşlara yapılan büyük bir baskın esnasında yanındaki bir arkadaşıyla birlikte şahadet şerbetini içti. Bugün mezarı başında andığımız Hasan Hüseyin Akbaş ve tüm Ülkücü şehitlerimizin kaderine şehit olmak düştü. Onların yere düşürmemek için kendilerini toprağa verdikleri bayrağı bize zafere taşımak düşer. Allah rahmet eylesin. Ruhları şad olsun. Mekânları cennet olsun. Emanetleri emin ellerde inşallah. Allah birliğimizi dirliğimizi bozmasın. Şehitlerimizin nur içinde huzur içinde yatmasına vesile olsun” dedi.