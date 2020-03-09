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MHP, şehit yakınları ve gazi ailelerini ağırladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Başkanlığı ve Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, ilçedeki şehit yakınları ve gaziler ile ailelerine yönelik olarak bir organize gerçekleştirildi.

MHP, şehit yakınları ve gazi ailelerini ağırladı
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MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç ve Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Kozanoğlu’nun ev sahipliğindeki programda, şehit yakınları ve gazi eşleri ile annelerinin Kadınlar Günü kutlandı. Programda konuşan MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, “Al bayrağa sarılı şehit tabutlarına sarılarak gözyaşı döken, yüreğini orada bırakan; şehit anası, şehit eşi, şehit kızı, şehit bacısı kadın; bebeği sırtında mermi taşıyandır. Vatandır bayraktır kadın. Amine’dir, Ayşe'dir, Zeynep’tir, Hayme Ana’dır, Latife’dir, Nene Hatun’dur kadın. Kadın; geçmişimiz, dünümüz, geleceğimiz ve toplumun temelidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri ve eşleri olmak üzere bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

 


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MHPşehit Yakınları Ve Gazi Ailelerini Ağırladı
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