MHP Meclis Üyelerinden 1/1000’lik İmar Planı açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan Belediye Meclis Üyeleri, Elbistan’ın 50 yıllık geleceğini ilgilendiren 1/1000’lik Revizyon İmar Planı çalışmaları hakkında, kamuoyunu bilgilendirdiler.

“İmar planındaki değişikliklerin hesabını halkımıza vermeliyiz” diyen MHP Meclis Üyeleri, yaptıkları açıklamada, şunları ifade ettiler:

“Milliyetçi Hareket Partisi, Elbistan Belediye Meclisi üyeleri olarak ilçemizin geleceği açısından son derece önemli olan 1/1000 Revizyon İmar Planı hakkında halkımıza doğru bilgi vermek amacıyla bu açıklamayı yapma zorunluluğunu hissettik. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Belediye Meclisinde aday gösterilen tüm arkadaşlarımıza en başta şunu söyledik; ‘Alacağınız tüm kararlarda, önce Allah’a, sonra halka hesap vereceğinize dikkat edin.’ Bu anlayışımızdan taviz veremeyiz. Hiç kimse partimize, 1/1000’lik imar planının onaylanması konusunda, ‘ağırdan alınıyor, geciktiriyor’ gibi sözler sarf edemez. Ülke genelinde binlerce şehir plancısından birini, birkaç günlüğüne, Elbistan’ın gelecek 50 yıllık durumunu ilgilendiren imar komisyonu toplantısına dahil edemeyenler vebalini düşünmelidir.”

Yeni hazırlanan 1/1000’lik İmar Planı ile ilgili şu soruları sorarak, açıklamayı şöyle devam ettirdiler:

“1-Herhangi bir kurala tabi olmadan 2.000-2.500 m2 büyüklüklere varan Yeşil Alanlar, Parklar ve Çocuk Bahçeleri neden kaldırılmıştır? Yaklaşık 60 adetten fazla ve toplamda 30.000 m2 üzerindeki bu Yeşil Alanların, çocuk bahçelerinin konut veya ticari alana dönüşmesinin,

2-Eski İmar Planında olan 15 mt. genişliğindeki birçok refüjlü yoların 7 mt ye düşürülmesinin,

Bazı ana caddelerdeki birçok sokağın iptalinin,

3-İmar planındaki cami statüsünün, ticari alana dönüştürülmesinin,

4-MİA ve TİCK bölgelerinin birçoğunda yaşanacak yapılaşma sorunlarının,

5-Cadde kenarındaki yoğunluk derinliklerinin herhangi bir standardının olmamasının,

6-Şehir merkezinde şuanda bile otopark sorunu yaşanır iken, gelecek yıllar için hiçbir yerde katlı otopark alanının düzenlenmemesinin,

7-Yeni İmara girecek tarla vasfındaki arsaların, eşitlik ilkesi ile alınması gereken %40 terk miktarı için Plan notlarında bağlayıcı herhangi bir hükmün olmamasının,

8-1986 yılında yapılan İmar planında toplumun kullanımı için bırakılan sosyal donatı, yeşil alan, park ve sağlık tesisi alanlarının artması gerekirken çok daha düşürülmesinin,

9-Eski nüfus oranına göre bırakılan okul alanlarının bile küçültülerek konut alanına dönüştürülmesinin, bu ve benzer daha birçok sorunların hesabını halkımıza ve gelecek nesillerimize nasıl vereceğiz.”

MHP Elbistan Belediye Meclis Üyeleri, 1/1000’lik İmar Planı ile ilgili açıklamalarını, şu cümlelerle tamamladılar:

“Yaşanan gelişmeler: 2015 yılında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Elbistan İlçesi 1/5000 Nazım İmar Planı yapılmıştı. Mevzuat gereği, daha sonra Elbistan Belediyesinin 1/1000’lik revizyon imar planı hazırlaması gerekmektedir. Bu yönde çalışma yapması için, Elbistan Belediyesi kadrosunda “Şehir Plancısı” uzman kişi olmadığı için, hizmet alımı ihalesi yaparak dışarıdan bir firmaya yaptırma yoluna gitmiştir.

Elbistan Belediyesi 04.02.2016 tarihinde hizmet alımı ihalesi yapmış ve yaptığı ihale ile Elbistan İlçesi 1/1000 Revizyon İmar Planını 4.785 TL bedel ve 90 gün içerisinde teslim edilmek üzere özel bir firmaya vermiştir. Belediye Meclis toplantılarımızda İmar Planının 5. ay (Mayıs 2016) içerisinde geleceği konuşulurken Ekim ayında ancak Meclisimize gelmiştir. Bu gecikme sürecini uzatan Elbistan Belediyesidir.

05.10.2016 tarihinde yapılan Elbistan Belediye Meclisi toplantısında yapılan İmar Planı Meclise sunulmuş ve Belediye Meclisi tarafından İmar Komisyonuna havale edilmesi istenmişti. İmar Komisyonu AK Parti’den 3 ve MHP’den 2 Meclis Üyesi olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır. Partimiz adına İmar Komisyonunda görev yapan İnşaat Mühendisleri arkadaşlarımız; imar planının sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla, bir Şehir Plancısının da komisyonda yer almasının gerektiği bildirildi. Bu talebimize sıcak bakılmadı. Meclis başkanı tarafından ‘konuyu komisyonunuzda görüşürsünüz’ diyerek cevaplandırıldı. Bu nedenle İmar Komisyonuna sevk edilmesi oylamasında MHP Meclis Üyeleri olarak çekimser oy verilmiştir.

İmar Komisyonu çalışmalarında komisyon üyesi arkadaşlar Şehir Plancısı tarafından İmar Planının incelenmesi gerektiği konusunda taleplerini sözlü olarak yinelemişler fakat bir sonuç alamayınca 19.10.2016 tarihinde meclis başkanlığına sunulmak üzere durumu Elbistan Belediyesi Yazı İşlerine yazılı olarak vermişlerdi. Diğer taraftan özel bir firmaya yaptırılan imar planının ıslak imzalı bir nüshasının da MHP grubu adına İmar Komisyon Üyelerimize teslim edilmesi de talep edildi. Fakat ihale şartnamesi gereği özel firmanın belediyeye sunmuş baskılı nüshasından başka, imar planının baskılı sureti olmadığı belirtilmiş ve talebimiz yine ret edilmiştir.

Komisyon üyelerimizin bağımsız ve uzman bir bilirkişi tarafından detaylı bir şekilde planın incelenmesi gerektiği konusundaki talepleri, tüm İmar Komisyonu Üyeleri tarafından kabul edilmiş ve 02/11/2016 tarihinde yapılan Meclis Toplantısında Meclise iade edilmişti.

02/11/2016 tarihinde yapılan Meclis Toplantısında, İmar Komisyonu üyesi arkadaşlarımızın talepleri tüm Meclis Üyeleri tarafından haklı bulunmuş ve İmar Komisyonu’na uzman bir bilirkişi dahil edilerek İmar Planının, İmar Komisyonunda incelenmesi oybirliği ile kararlaştırılmıştı.

İlçemizin 1/1000 Uygulama İmar Planı sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini, parti farkı olmadan tüm meclis üyelerimiz bilmektedir.

Bu nedenle 02/11/2016 tarihinde Meclis Toplantısı daha biter bitmez, komisyon üyesi arkadaşlar plan üzerinde gördükleri hatalar ile ilgili meclis üyelerine sunum yapmışlardır.

2 gün sonra başlayan İmar Komisyon toplantılarında komisyona uzman kişi için talep dilekçesi yazıldığı ve birkaç güne kadar gelebileceği ifade edilmiştir.

İmar Komisyonunda görevli arkadaşlarımız, bir taraftan uzman bilirkişi gelmesini bekler iken, bir taraftan 02/12/2016 tarihinde yapılacak meclis toplantısına kadar çalışmalarını bitirebilmek için ellerinden gelen gayreti göstererek gece saat 2’lere kadar mesai yapmışlardır. Önümüze sunulan 1/1000 Revize İmar Planı’nın bir an önce çıkarılması için MHP Meclis Üyelerimiz çalışmıştır.

02/11/2016 tarihinden 21/11/2016 tarihine kadar, talep ettiğimiz uzman bilirkişi için ‘yazıyı yazdık gelecek’, ‘yazı ulaşmış görevlendirme bekliyoruz’, ‘iki - üç güne kadar gelir’ diye cevaplar aldık.

21/11/2016 tarihinde İmar Komisyonu Başkanı tarafından, İmar Komisyonu üyelerimize Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nden talep edilen uzman kişi görevlendirmesinin yapılmayacağı, İl Müdürlüğü’nün talebi ret ettiği belirtilmiştir.

Yani özel bir firma tarafından yapılan ilçemizin gelecek yıllardaki vizyonunu belirleyecek 1/1000 Revize İmar Planı uzman bir bilirkişi tarafından incelenmesi yapılmadan, içerisindeki teknik problemlere ciddiyetle önlem alınmadan Elbistan Belediye Meclisinde oylamaya sunulacaktır.

Yeni İmar Planı içerisindeki telafisi imkansız hatalar gelecek yıllarda ilçemizi çok daha büyük krizlere sebep olabilir. Eğer ilçemizin gelecek 50 yıllık vizyonunu taşıyacak bir plan yapılacaksa bu planlamanın tarafsız, siyaset üstü uzman bilirkişiler tarafından yapılması gerektiğine inanan İmar Komisyonu Üyesi arkadaşlarımız, kısa sürede yaptıkları incelemede Şehir Plancılık uzmanı olmamalarına rağmen tespit ettikleri hatalardan dolayı tepki göstererek İmar Komisyonu çalışmalarını terk ederek ayrılmış ve istifalarını vermişlerdir. İmar Planının mutlaka ve mutlaka uzman bilirkişiler tarafından incelenmesi ve raporlanması gerekmektedir.

Şehir Plancıları Odasına kayıtlı ilimiz genelinde onlarca, ülke genelinde binlerce üye bulunmaktadır. İlçemiz için hayati derecede önem arz eden, 1/1000’lik revizyon imar planının komisyonda incelenmesi sırasında, ısrarla talep ettiğimiz bir şehir plancısının temin edilmemesi son derece düşündürücüdür. 1/1000’lik revizyon imar planının olduğu gibi onaylanması ve muhtemel hataların sonradan fark edilmesi halinde düzeltilmesinin çok zor olduğu malumdur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”