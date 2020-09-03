MHP İlçe Başkanı Üzeyir Bostan, bayrağı devraldı

Tek liste halinde gerçekleştirilen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Teşkilatı’nın 13. Olağan Kongresi’nde ilçe başkanlığına seçilen Üzeyir Bostan, görevini devraldı. Devir teslim için MHP Elbistan İlçe Teşkilatı’nda tören düzenlendi. MHP İl Başkan Yardımcısı İsmail Çevik, belediye meclis üyeleri ve partililerin katıldığı törende, 2 yıldır aynı görevi sürdüren Ramazan Kılıç, bayrağı Üzeyir Bostan’a devretti.

Burada bir değerlendirme yapan MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan, başkanlığı süresince milliyetçi-ülkücü davanın gür sesi olacağını söyledi.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Bostan, “Milliyetçi-ülkücü hareket; hakkın, hakikatin ve halkın kutlu davasıdır. Bu kutlu davanın bir neferi olarak teslim aldığım sancağı, daha yükseklere taşımak için elimden gelen gayreti göstereceğim. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte bizlere düşen görev, milliyetçi hareketin fikriyatını en üst seviyede temsil etmek ve çıtayı yükseltmektir. Teşkilatımızın kapısı, her dava arkadaşımıza ve tüm hemşerilerimize açıktır. Yüce Allah, çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin. Dava arkadaşlarımızla hep birlikte daha iyi işler başaracağımıza inanıyorum. Ülkemize ve milletimize hizmet yolunda, her ülküdaşımıza vermiş olduğumuz sözün bilinciyle, çalışmaya devam edeceğiz. Herkese katıldığı için ayrı ayrı teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum” dedi.

Başkan Bostan, selefi Ramazan Kılıç başta olmak üzere geçmiş dönemlerde partisine hizmet eden tüm ilçe başkanları ve yönetimleri ile görevlilerine teşekkür ederek sözlerini bitirdi.



