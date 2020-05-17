MHP Elbistan İlçe Teşkilatı vatandaşlara maske dağıttı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Teşkilatı tarafından vatandaşlara ücretsiz tıbbi maske dağıtıldı.

MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç öncülüğünde ilçe yönetim kurulu üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Kozanoğlu ve yönetimi ile Ülkü Ocakları Başkanı Esat Kılınç ve yönetimi tarafından Şehit Er Rahmi Koldan Parkı’nda vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirildi.

MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, ilçe genelinde maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını belirterek, “Koronavirüs salgının önlenmesinde maske kullanmak en önemli öncelik olarak biliniyor. İlçemizde de alınan karar doğrultusunda maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Biz de vatandaşlarımıza bu konuda destek olmak istedik. Teşkilatımızın ve Ülkü Ocaklarımızın katılımı ile halkımıza ücretsiz maske dağıtımında bulunduk. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız, bu zorlu süreci atlatana kadar kurallara ve alınan tedbirlere mutlaka uymalarıdır. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalarını istiyoruz. Sosyal mesafe kurallarını da mutlaka göz önünde bulundurmaları gerekiyor. İnşallah, tedbirlere uyduğumuz sürece bu salgından kurtulacağımıza inanıyoruz” dedi.

Vatandaşlar da, bu duyarlılıktan dolayı MHP Elbistan İlçe Teşkilatı’na teşekkür ettiler.







