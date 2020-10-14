banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

MHP, Elbistan'da unutulmaya yüz tutan 'siftah' geleneğini yaşattı

Milliyetçi Hareket Partisi Elbistan İlçe Başkanlığı ve Elbistan Ülkü Ocakları, Ahilik Haftası dolayısıyla hazırladığı zarfları ilçedeki esnafların kapılarına bıraktı.

MHP, Elbistan'da unutulmaya yüz tutan 'siftah' geleneğini yaşattı
banner17

Milliyetçi Hareket Partisi Ahilik Haftası’na özel anlamlı bir kutlama gerçekleştirdi. Pandemi süreci nedeniyle zor günler geçiren esnafın işyerlerinin kapısına içerisinde para olan zarf koyularak esnafa sembolik olarak siftah yaptırıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dükkanlarına gelen esnaflar, unutulmaya yüz tutan siftah geleneğiyle karşılaştı. Zarfların içerisine bırakılan sembolik siftah parası ile “Bu zor günlerde siftah parası bizden, Bereketi Allah’tan olsun’ yazısını okuyarak iş yerlerini siftah yaparak açtı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan , “Milli ve manevi değerlerimizi ortaya koyan ahilik geleneğinin bir devamı olan esnaflar toplum içerisinde; sevgiyi, kardeşliği, helal rızkı, dayanışmayı ve toplumun birlikteliği için gerekli olan her şeyin buluşma noktasıdır. Gelenek ve göreneklerimizde var olan ‘siftah benden, bereketi Allah’tan’ söylemiyle manevi iklimimizin feyiz kaynağı muhtevası yüksek sözlerden oluşan yazıyı ve sembolik olarak hazırlanan siftah paralarını zarfın içerisine koyarak sabah saatlerinde dükkanları kapalıyken kültürel farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Siftah bizden bereketi Allah’tan’ diyerek, esnafımıza dağıtmayı uygun bulduk. Tüm esnaflarımıza helalinden bol kazançlar dileriz“ dedi.



Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
MHPElbistanda Unutulmaya Yüz Tutan Siftah Geleneğini Yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mustafa 5 saat önce

Esnaf zor günler geçirmiyor, ekonomimiz iyi,hatta pik yapmış durumda..

Cevapla
Beğenmedim! (3)