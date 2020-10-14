MHP, Elbistan'da unutulmaya yüz tutan 'siftah' geleneğini yaşattı

Milliyetçi Hareket Partisi Ahilik Haftası’na özel anlamlı bir kutlama gerçekleştirdi. Pandemi süreci nedeniyle zor günler geçiren esnafın işyerlerinin kapısına içerisinde para olan zarf koyularak esnafa sembolik olarak siftah yaptırıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dükkanlarına gelen esnaflar, unutulmaya yüz tutan siftah geleneğiyle karşılaştı. Zarfların içerisine bırakılan sembolik siftah parası ile “Bu zor günlerde siftah parası bizden, Bereketi Allah’tan olsun’ yazısını okuyarak iş yerlerini siftah yaparak açtı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan , “Milli ve manevi değerlerimizi ortaya koyan ahilik geleneğinin bir devamı olan esnaflar toplum içerisinde; sevgiyi, kardeşliği, helal rızkı, dayanışmayı ve toplumun birlikteliği için gerekli olan her şeyin buluşma noktasıdır. Gelenek ve göreneklerimizde var olan ‘siftah benden, bereketi Allah’tan’ söylemiyle manevi iklimimizin feyiz kaynağı muhtevası yüksek sözlerden oluşan yazıyı ve sembolik olarak hazırlanan siftah paralarını zarfın içerisine koyarak sabah saatlerinde dükkanları kapalıyken kültürel farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Siftah bizden bereketi Allah’tan’ diyerek, esnafımıza dağıtmayı uygun bulduk. Tüm esnaflarımıza helalinden bol kazançlar dileriz“ dedi.





