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MHP Afşin İlçe Başkanı istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afşin İlçe Başkanı Ersal Koç, 5 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu.

MHP Afşin İlçe Başkanı istifa etti
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Koç, ilçe başkanlığından istifasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gördüğüm lüzum üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Afşin İlçe Başkanlığından istifa ediyorum. Görevde bulunduğum 5 yıllık süre içerisinde desteklerini esirgemeyen başta: Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Beyefendiye, Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın’a, İl Başkanı Ertuğrul Doğan’a, İlçe Başkanlarıma teşekkür ederim. Bundan sonraki alacağım her türlü görevde Genel Merkezimiz ve liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’nin emrindeyim” ifadelerini kullandı.


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MHP Afşin İlçe Başkanı Istifa Etti
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ismail günbay 49 dakika önce

darısı cumhur ittifakının başına. inşAllah ülkemiz için herşey çok güzel olacak

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