MHP Afşin İlçe Başkanı istifa etti

Koç, ilçe başkanlığından istifasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gördüğüm lüzum üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Afşin İlçe Başkanlığından istifa ediyorum. Görevde bulunduğum 5 yıllık süre içerisinde desteklerini esirgemeyen başta: Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Beyefendiye, Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın’a, İl Başkanı Ertuğrul Doğan’a, İlçe Başkanlarıma teşekkür ederim. Bundan sonraki alacağım her türlü görevde Genel Merkezimiz ve liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’nin emrindeyim” ifadelerini kullandı.