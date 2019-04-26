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Meyve kasalarından ilkokula kütüphane yaptılar

Elbistan Gençlik Merkezi’ne üye gönüllü gençler, kullanılmayan atıl meyve ve sebze kasalarını tamir edip boyadıktan sonra ilkokul öğrencilerinin kullanması için kütüphane köşesine dönüştürdü.

Meyve kasalarından ilkokula kütüphane yaptılar

Elbistan’da kullanılmayan atıl tahta meyve ve sebze kasaları, Gençlik Merkezi’nde sürdürülen ‘Gençlerin İyilik Ağacı’ projesi sayesinde kütüphane köşesine dönüştü. Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, bir süre önce başlattıkları ‘Gençlerin İyilik Ağacı’ projesi ile gönüllü gençlerle birlikte ilçenin başta kırsal mahalleleri olmak üzere birçok noktasında özel çalışmalar yaptıklarını söyledi. Son olarak manavlarda kullanılan meyve ve sebze kasalarının geri dönüşüme kazandırılması için harekete geçtiklerini belirten Yılmaz, “Merkezimizdeki gönüllü gençlerimizle birlikte, manavlardan ve sebze halinden atıl durumdaki tahta meyve kasalarını topladık. Bu kasalarda gerekli tamiratları yine bizzat gönüllü gençlerimiz yaptı. İtinayla farklı renklere boyanan kasalarla, ilçemize bağlı Keçemağara Mahallesi’ndeki ilkokulumuzda bir kütüphane köşesi oluşturduk” dedi.

Yılmaz, “‘Gençlerin İyilik Ağacı’ projesi kapsamında hayata geçirdiğimiz bu çalışma ile belki de sobalarda yakılacak ya da çöpe atılacak bu kasaları geri dönüşüme kazandırarak hem çevreye katkı sunduk hem de eğitim için önemli bir çalışmaya imza attık. Gönüllü gençlerimiz, rengarenk bir kütüphane yaptı. Gençlerimizin severek yaptığı bu çalışma sonucunda ortaya çıkan eseri gören ocukların gözlerindeki o sevince ortak olmanın tarifi yok. Tüketim toplumu olduğumuz, minimum enerjiden maksimum fayda sağlamaya çalıştığımız bu dönemde kütüphanemiz çok güzel oldu. Bu kampanyaya katılan, kasaları toplayan, boyayan, çivisini çakan ve emek sarf eden tüm gönüllü gençlerimizi yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

Keçemeğara İlkokulu’ndaki öğrenciler de kasalardan oluşan rengarenk kütüphaneyi çok sevdiklerini belirterek gönüllü abla ve ağabeylerine teşekkür ettiler.






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