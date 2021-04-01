Meyve fidanları, şehitler adına toprakla buluşacak

Başaran, bu yıl ikincisini gerçekleştirecekleri ağaçlandırma kampanyasında ceviz, badem, alıç, yemiş ve sedir fidanlarını, kırsal mahallelerdeki sulak alanlarda toprakla buluşturacaklarını belirtti.

DAKUD bünyesinde bulunan Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği’nin desteği ile doğaya destek sınma adına 2 yıldır çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Şehitlerimiz adına hatıra ormanı oluşturmayı amaçladıklarını kaydeden Başaran, bu çerçevede ilk etapta 1000 adet meyve fidanı temin ettiklerini hatırlattı.

Başkan Başaran, “Dernek olarak geçtiğimiz yıl başlattığımız kampanyanın ikincisi için kollarımızı sıvadık. Şehitlerimizin anısına düzenlediğimiz bu kampanyada Elbistan’ımızın geleceğine yatırım yapmak istiyoruz. Bu çerçevede bölgemizdeki kırsal mahallelerde meyve ve çam fidanı dağıtacağız. . Ceviz, elma, alıç, ahlat ve yemiş gibi meyve fidanları ile sedir ve çam fidanları temin ettik. Bu fidanları mahalle muhtarlarımıza teslim edeceğiz” dedi.

Meyve fidanlarının vatandaşlar açısından gelir getirici özelliği olduğuna dikkat çeken Başkan Başaran, “Bu fidanlar büyüdüğünde vatandaşlarımız hem meyvelerinden istifade edebilecek hem de gelir sağlayabilecek. Ayrıca bu fidanlardaki meyveler, yaban hayatının sürmesine de katkı sunacak. Hem de dağlarımız daha yeşil bir görüntüye kavuşacak” değerlendirmesinde bulundu.