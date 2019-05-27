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Mevsimlik tarım işçileri sağlık taramasından geçirildi

Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, ilçedeki mevsimlik tarım işçileri ve çocuklarını olarak sağlık taramasından geçirdi.

Mevsimlik tarım işçileri sağlık taramasından geçirildi

Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli sağlık ekipleri, değişik illerden ilçeye gelen ve çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçileri ve çocukları sağlık taramasından geçirdi. Görevliler, olası hastalıklara da karşı eğitim ve bilgilendirmeler yaptı. Gezici sağlık aracıyla kırsal alanda çalışan geçici tarım işçileri ile çocuklarına yönelik olarak yapılan sağlık taramasında ayakta muayene, kanser taramaları ile bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı genel muayene, aşılama, gebe, bebek ve çocukların izlemleri yapıldı. Söz konusu sağlık taraması hizmetine giden Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, tarım işçilerinin eksik, ihtiyaç ve problemlerini dinledi.

Söz konusu sağlık taraması ile tarım işçilerinin sağlık sorunlarının en aza indirilmesi ve olumsuzluklardan kaynaklı meydana gelen, can kayıpları, uzuv kayıpları, kronik hastalıklar ve diğer maddi ve manevi kayıpların önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi. 





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