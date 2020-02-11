Mevsimin en soğuk gecesinde termometreler eksi 16’yı gördü

Elbistan, kış mevsiminin en soğuk gecesini yaşadı. Kar yağışının ardından iyice düşen hava sıcaklıkları nedeniyle Elbistan adeta buz kesti. Gündüz saatlerinde bile eksi 10 dereceye kadar düşen sıcaklıklar, havanın kararması ile birlikte iliklere işleyecek şekilde düştü. Elbistan’da en düşük hava sıcaklığı gece saat 03.00’te eksi 16 derece olarak ölçüldü. Hissedilen sıcaklığın ise eksi 20 derece seviyelerinde olduğu belirtildi. En soğuk geceyi atlatan vatandaşlar ise, sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmak istediğinde zor anlar yaşadı. Soğuk hava nedeniyle kentteki tüm okullar tatil edildi.



Kar geliyor, sıcaklıklar artacak

Kış mevsimini, son iki günde sert bir şekilde yaşayan Elbistan’da, kar yağışı dönüyor. Meteorolojinin tahminlerine göre önümüzdeki günlerden itibaren hava bulutlanacak. Perşembe ve Cumartesi günleri kar yağışı beklenen Elbistan’da en düşük sıcaklık eksi 4 derece olacak.







