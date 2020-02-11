Mevsimin en soğuk gecesinde termometreler eksi 16’yı gördü

Kar geliyor, sıcaklıklar artacak
Kış mevsimini, son iki günde sert bir şekilde yaşayan Elbistan’da, kar yağışı dönüyor. Meteorolojinin tahminlerine göre önümüzdeki günlerden itibaren hava bulutlanacak. Perşembe ve Cumartesi günleri kar yağışı beklenen Elbistan’da en düşük sıcaklık eksi 4 derece olacak.
Önceki yıllarda yarıyıl tatili şubat ayının ortasına kadar olurdu. Her ne hikmetse tatil başlangıcını bir hafta öne çektiler. Bu durumda kış şartları daha olumsuz olarak yaşanmaya başladı. Şubat tatili ismi , ocak tatiline döndü !