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Mevlid-i Nebi Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, bu yıl "Peygamberimiz ve Aile" temasıyla düzenlenecek "2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Mevlid-i Nebi Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) dünyayı şereflendirişinin yıldönümü olan Mevlid-i Nebi Haftasını çeşitli programlarla kutlanacağını söyledi. Müftü Kılınç, “Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftası'nın teması 'Hazreti Peygamber ve Aile' olarak belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığımızca Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında yurt genelinde olduğu gibi ilçemizde de bir dizi etkinlikler yapacağız. Bu haftayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Yüce Peygamberimizin (sav) doğumunun seneyi devriyesini gençler başta olmak üzere, her yaştan insanımızın katılacağı programlarla kutlayacağız” dedi.

8 Kasım Cuma günü Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sav) doğum günü olan Mevlit Kandili'nin idrak edileceğini belirten Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, yatsı namazına müteakip Çarşı Atik Cami’inde mevlit programı düzenleneceğinin bilgisini verdi. 

Hz. Peygamber’in (sav), Müslümanların zihin ve gönül dünyasında çok güçlü ve köklü bir yere sahip olduğuna işaret eden Müftü Kılınç, “Elbistan Müftülüğü olarak bu kapsamda Hazreti Muhammed'in (sav) sünnet-i seniyyesinin, bugünün dünyasıyla buluşturmak ve rahmet mesajlarını ulaştırmak için bir dizi programlar düzenledik. Etkinliklerimiz, bu yılki tema olan "Peygamberimiz ve Aile" konusunda yapılacak. 11 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 19.30’da Alyans Düğün Salonu’nda prof. Dr. Hüseyin Çelik’in konuşmacı olarak katılacağı bir konferans düzenleyeceğiz. Kadınlara yönelik olarak da 14 Kasım 2019 Perşembe günü Milli Eğitim Müdürlüğü Misakı Milli Konferans Salonu’nda Sedide Akbulut’un konuşmacı olarak yer alacağı bir konferansımız daha olacak. Tüm Elbistanlı hemşerilerimizi, özellikle aileleriyle Mevlid-i Nebi programlarımıza katılmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

 


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