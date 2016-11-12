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Mevlana Camii gün sayıyor

Elbistan Belediyesi tarafından inşaatına bir süre önce başlanan Mevlana Camii, hizmet için gün saymaya başladı.

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Mevlana Camii gün sayıyor

Elbistan Belediyesi tarafından inşaatına bir süre önce başlanan Mevlana Camii, hizmet için gün saymaya başladı. Görkemli ibadethane inşaatında sona yaklaşıldı. Ulu Camii ile aynı ölçülerde yapılan Mevlana Camii çevre düzenlemesi ile de farklı ve anlamlı bir görüntü sergiliyor.

Elbistan Belediyesi hizmet zincirine bir halka daha ekliyor. Ulu Cami yapısıyla aynı özelliklere sahip olarak inşaatına başlanılan Mevlana Camii, kısa bir süre sonra ibadete açılacak. 7 bin metrekarelik bir alan üzerinde 700 metrekare oturumu ile inşasına başlanan Hz. Mevlana Camiinde son rötuşlar yapılıyor.

İnşası devam eden Mevlana Cami hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklama ve bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

“Elbistan Belediye Başkanımız sayın Durmuş Küçük’ün talimatı ile inşaatına başlanan Hz. Mevlana Camii’nde sona yaklaşıldı. Belediye Başkanımız Sayın Durmuş Küçük’ün hizmet döneminde belediyemize kazandırılan 7 bin metrekarelik bir arsanın üzerine, 700 metrekare oturumlu olarak inşa edilen Hz. Mevlana Camii, tarihi Ulu Cami ile aynı ölçü ve görüntüye sahip. Çevre düzenlemesi, asfalt ve kaldırım çalışmaları tamamlanan Hz. Mevlana Camii, inşası tamamlanarak ibadete açıldıktan sonra yaklaşık bin kişi aynı anda ibadet edebilecek.”

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MEHMET 1 ay önce

Belediye önce yolları yapsın,işcilerin maaşını ödesin..

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Ali 1 ay önce

Sayın hayırsever
Nüfus cogaltigi için Cami Cemaat i çoğu zaman yer bulamadığı gibi soğuk hava da dışarı da ve biraz daha büyük olsa idi daha iyi olur idi
Camilerimiz Cemaat açısından yani

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