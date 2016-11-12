Mevlana Camii gün sayıyor

Elbistan Belediyesi tarafından inşaatına bir süre önce başlanan Mevlana Camii, hizmet için gün saymaya başladı. Görkemli ibadethane inşaatında sona yaklaşıldı. Ulu Camii ile aynı ölçülerde yapılan Mevlana Camii çevre düzenlemesi ile de farklı ve anlamlı bir görüntü sergiliyor.

Elbistan Belediyesi hizmet zincirine bir halka daha ekliyor. Ulu Cami yapısıyla aynı özelliklere sahip olarak inşaatına başlanılan Mevlana Camii, kısa bir süre sonra ibadete açılacak. 7 bin metrekarelik bir alan üzerinde 700 metrekare oturumu ile inşasına başlanan Hz. Mevlana Camiinde son rötuşlar yapılıyor.

İnşası devam eden Mevlana Cami hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklama ve bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: