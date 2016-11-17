Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Elbistan ilçe merkezine 24 saatte 19,4 kilogram yağış düştü.

Son yılların en kurak dönemlerinden birini geride bırakmaya hazırlanan Elbistan’da başta çiftçiler olmak üzere birçok vatandaşın dört gözle beklediği yağmur, 16 Kasım 2016 Çarşamba günü bölgeyi etkisi altına aldı. Aralıklarla 8 saat süren yağmur, ekim yapılan araziler için can suyu oldu. Akşam saatlerinden itibaren sıcaklığın düşmesiyle birlikte kara dönüşen yağışlar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bir günlük yağış miktarı ile ilgili verileri resmi internet sitesinden açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Elbistan ve çevresindeki 3 adet ölçüm istasyonundan aldığı verilere göre en çok yağış ilçe merkezi ve civarına düştü. Elbistan merkeze 16 Kasım 2016 Çarşamba günü metrekareye 19,4 kilogram yağış düştü. Karahasanuşağı grup mahallelerinin yağış miktarını belirleyen Kangal istasyonu ise metrekareye düşen yağış miktarını 16,2 kilogram olarak ölçtü. Bölgedeki en az yağış ise Sultan Korusu grup mahallelerine düştü. Buradaki ölçülen yağış rakamı metrekareye 8,1 kilogram oldu.

Bölgeyle ilgili olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan tahminlere göre 21 Kasım 2016 Pazartesi gününe kadar yağış beklenmiyor. Havanın açık ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken sıcaklıklar da da hissedilir oranda bir düşüş görülecek. Gece sıcaklıklar -2 ila -5 arasında değişirken gündüz rakamları da kışın etkisine bağlı olarak 7 dereceye kadar düşecek.



