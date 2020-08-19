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Metin Arslan Hukuk ve Danışmanlık Bürosu açıldı

Elbistan Barosu avukatlarından Metin Arslan, Metin Arslan Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun açılışını yaptı.

Metin Arslan Hukuk ve Danışmanlık Bürosu açıldı
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Metin Arslan Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, Güneşli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Yüksel iş merkezinde hizmet verecek.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Avukat Metin Arslan, koronavirüs salgını nedeniyle açılış töreni düzenlemediklerini belirterek,“Koronovirüs salgınından dolayı kimseyi riske atmak istemedik. Açılış programını sağlıklı günlere bıraktık” dedi.

Adaletin savunulması noktasında üzerine düşeni en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğini söyleyen Avukat Metin Arslan, “Avukatlık mesleği, vatandaşların adalete erişimde en önemli vasıtasıdır. Açtığımız hukuk büromuzda adaletin savunulması çerçevesinde elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Adalet, bir ülke için vazgeçilmez en önemli unsurdur. Bu anlamda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.


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Metin Arslan Hukuk Ve Danışmanlık Bürosu Açıldı
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Hacı bölükbaşı 13 saat önce

Hayırlı uğurlu olsun beyim

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Latif ARSLAN/ Hatay 12 saat önce

Rabbim Hayırlı Ugurlu eylesin.

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Elbistanlı 12 saat önce

Hayırlı olsun çok iyi bir avukat olacagından süphem yok Allah yolunu açık etsin

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Antalya Okan Atasay 12 saat önce

Üniversite hayatı başarılarla dolu bir kardeşim. Meslek hayatında da başarılı olacağından hiç şüphem yok. Elbistana hayırlı olsun

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Çağrı Yusuf 07 12 saat önce

Disiplinli ve dürüst bir insan güzel işler başaracağından şüphem yok hayırlı uğurlu olsun inşAllah

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İbrahim 11 saat önce

Hayırlı uğurlu olsun kardeşim başarılar dilerim ALLAH'IM utandırmasın inşAllah

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Ferhat 11 saat önce

Başarılar dilerim kardeşim hayırlı olsun ALLAH utandırmasın

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