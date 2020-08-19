Metin Arslan Hukuk ve Danışmanlık Bürosu açıldı

Metin Arslan Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, Güneşli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Yüksel iş merkezinde hizmet verecek.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Avukat Metin Arslan, koronavirüs salgını nedeniyle açılış töreni düzenlemediklerini belirterek,“Koronovirüs salgınından dolayı kimseyi riske atmak istemedik. Açılış programını sağlıklı günlere bıraktık” dedi.

Adaletin savunulması noktasında üzerine düşeni en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğini söyleyen Avukat Metin Arslan, “Avukatlık mesleği, vatandaşların adalete erişimde en önemli vasıtasıdır. Açtığımız hukuk büromuzda adaletin savunulması çerçevesinde elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Adalet, bir ülke için vazgeçilmez en önemli unsurdur. Bu anlamda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.



