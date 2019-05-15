banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

METİ Timi’ndeki Göksunlu astsubay, patlamada yaralandı

Göksun ilçesine bağlı Kaleboynu Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan METİ Tim Komutanı astsubay Ümit Duru, teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucunda yaralandı.

METİ Timi’ndeki Göksunlu astsubay, patlamada yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Irak kuzeyi Avaşin bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait üs bölgesine PKK’lı teröristlerce sızma ve taciz girişiminde bulunuldu. Sızma girişimi, üs bölgesindeki Mehmetçik tarafından başarıyla püskürtüldü. Sızma girişimi sonrasında bölgede arama ve tarama faaliyeti sırasında PKK’lı teröristlerce önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında METİ Tim Komutanı Göksunlu astsubay Ümit Duru, yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan Duru, tedavisinin yapılması için Türkiye’ye getirildi.

Yüzüne ve eline isabet eden EYP parçaları ile yaralanan, hayati tehlikesi bulunmayan Göksunlu Mehmetçiğin üzücü haberi ailesine verildi. Oğlunun üzücü haberini alan baba Veli Duru, durumu sağduyu ile karşıladı.

banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129

banner119