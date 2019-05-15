METİ Timi’ndeki Göksunlu astsubay, patlamada yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Irak kuzeyi Avaşin bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait üs bölgesine PKK’lı teröristlerce sızma ve taciz girişiminde bulunuldu. Sızma girişimi, üs bölgesindeki Mehmetçik tarafından başarıyla püskürtüldü. Sızma girişimi sonrasında bölgede arama ve tarama faaliyeti sırasında PKK’lı teröristlerce önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında METİ Tim Komutanı Göksunlu astsubay Ümit Duru, yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan Duru, tedavisinin yapılması için Türkiye’ye getirildi.

Yüzüne ve eline isabet eden EYP parçaları ile yaralanan, hayati tehlikesi bulunmayan Göksunlu Mehmetçiğin üzücü haberi ailesine verildi. Oğlunun üzücü haberini alan baba Veli Duru, durumu sağduyu ile karşıladı.