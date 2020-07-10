Meteorolojinin arsası, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne tahsis edildi

Tahsisin yapılmasındaki katkısı ve desteklerinden dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a teşekkür eden Kaymakam Demir, “Çiftçimize, üreticimize ve Elbistan’ımıza yakışır bir hizmet binası yapılacak” dedi.

Elbistan’ın, tarım ve hayvancılıkta Türkiye’nin önde gelen havzalarından biri olduğunu belirten Kaymakam Özkan Demir, “Tarım ve hayvancılıkta adından söz ettiren ilçemize tam donanımlı ve kompleks yapıya sahip müstakil bir hizmet binası kazandırmak için uzun süredir mesai harcıyorduk. Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal’ın destekleri ile bu çabalarımızı olumlu sonlandırdık. Elbistan’da uzun yıllar boyunca meteoroloji müdürlüğünün kullandığı toplam 7 bin 177 metrekarelik arsanın 5 bin metrekaresini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze tahsis ettik” şeklinde konuştu.

Yeni hizmet binası olarak tip projelerin haricinde Elbistan’ın potansiyeli göz önünde bulundurularak özel bir proje uygulanmasının planlandığını aktaran Kaymakam Demir, “Bilindiği üzere, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, hükümet konağımızda hizmet veriyor. Müstakil bir binanın olmayışı, çiftçilerimizle hayvancılık yapan üreticilerimize verilecek hizmetin kalitesini ve çeşitliliğini sınırlıyor. Ülkemizin en önemli tarım ve hayvancılık havzalarından biri olan ilçemizde çiftçilerimiz ve yetiştiricilerimize daha modern, laboratuar ve demonstrasyon çalışmalarına da imkan tanıyacak bir bina kazandırma adına güzel bir adım atmış olduk.

İlçemizin potansiyeli doğrultusunda tip projelerden farklı olarak özel bir proje uygulanması planlanıyor. Yeni hizmet binasında, özellikle çiftçilerimizin eğitimi için çok amaçlı bir salon yer alacak. Laboratuarın da bulunacağı hizmet binasında demonstrasyon için de alanlar oluşturulacak. Böylece bölgemizin iklimine uygun yeni bitki ve ürünlerin denenme imkanına kavuşmuş olacağız. Yine veterinerlik hizmetlerinin etkinliğini artırmak için de büyük avantaj sağlayacak yeni hizmet binasında bakım-onarım ve ikmal atölyeleri de yer alacak” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Demir, son olarak, “Kahramanmaraş Milletvekili, 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı kıymetli hemşerimiz Sayın Mahir Ünal'a, ilçemize yapılan tüm yatırımlara verdiği büyük destek ve katkılarından dolayı Elbistanlı hemşerilerim ve şahsım adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.









