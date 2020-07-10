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Meteorolojinin arsası, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne tahsis edildi

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Malatya Caddesi üzerinde bulunan meteorolojiye ait arsanın 5 bin metrekarelik bölümünün yeni hizmet binası yapımı için Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne tahsis edildiğini söyledi.

Meteorolojinin arsası, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne tahsis edildi
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Tahsisin yapılmasındaki katkısı ve desteklerinden dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a teşekkür eden Kaymakam Demir, “Çiftçimize, üreticimize ve Elbistan’ımıza yakışır bir hizmet binası yapılacak” dedi.

Elbistan’ın, tarım ve hayvancılıkta Türkiye’nin önde gelen havzalarından biri olduğunu belirten Kaymakam Özkan Demir, “Tarım ve hayvancılıkta adından söz ettiren ilçemize tam donanımlı ve kompleks yapıya sahip müstakil bir hizmet binası kazandırmak için uzun süredir mesai harcıyorduk. Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal’ın destekleri ile bu çabalarımızı olumlu sonlandırdık. Elbistan’da uzun yıllar boyunca meteoroloji müdürlüğünün kullandığı toplam 7 bin 177 metrekarelik arsanın 5 bin metrekaresini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze tahsis ettik” şeklinde konuştu.

Yeni hizmet binası olarak tip projelerin haricinde Elbistan’ın potansiyeli göz önünde bulundurularak özel bir proje uygulanmasının planlandığını aktaran Kaymakam Demir, “Bilindiği üzere, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, hükümet konağımızda hizmet veriyor. Müstakil bir binanın olmayışı, çiftçilerimizle hayvancılık yapan üreticilerimize verilecek hizmetin kalitesini ve çeşitliliğini sınırlıyor. Ülkemizin en önemli tarım ve hayvancılık havzalarından biri olan ilçemizde çiftçilerimiz ve yetiştiricilerimize daha modern, laboratuar ve demonstrasyon çalışmalarına da imkan tanıyacak bir bina kazandırma adına güzel bir adım atmış olduk.

İlçemizin potansiyeli doğrultusunda tip projelerden farklı olarak özel bir proje uygulanması planlanıyor. Yeni hizmet binasında, özellikle çiftçilerimizin eğitimi için çok amaçlı bir salon yer alacak. Laboratuarın da bulunacağı hizmet binasında demonstrasyon için de alanlar oluşturulacak. Böylece bölgemizin iklimine uygun yeni bitki ve ürünlerin denenme imkanına kavuşmuş olacağız. Yine veterinerlik hizmetlerinin etkinliğini artırmak için de büyük avantaj sağlayacak yeni hizmet binasında bakım-onarım ve ikmal atölyeleri de yer alacak” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Demir, son olarak, “Kahramanmaraş Milletvekili, 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı kıymetli hemşerimiz Sayın Mahir Ünal'a, ilçemize yapılan tüm yatırımlara verdiği büyük destek ve katkılarından dolayı Elbistanlı hemşerilerim ve şahsım adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.


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Meteorolojinin Arsasıİlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü’ne Tahsis Edildi
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AK SAÇLI 4 hafta önce

Nuri bey ile İlçe tarım yeni ve bambaşka bir ivme kazandı yılların duayeni yaşayan efsane yolun açık olsun sayın müdürüm.

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Sadettin 4 hafta önce

sn.mahir ünal elbistana baraj müjdesini ne zaman vereceksiniz sizden beklenen baraj gibi büyük bir projenin müjdesi

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Orhan BÜLBÜL 4 hafta önce

Elbistan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Elbistan Tarımı'na hayırlı olsun. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.Hayırlı olsun.

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Haluk 4 hafta önce

Çok güzel düşünülmüş

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Ahmet 4 hafta önce

Bence yapılmasa Elbistanın ortasında bir yeşil alan gibi durması daha mantıklı şehire nefes alacak böyle yeşil alanlar lazım ilçe tarım orda üretim yapmayacak nasıl olsa yazık o yetişmiş ağaçlara Askerlik şubesinin boşluğuna yapın daha mantıklı yeşil alanları koruyun lütfen

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