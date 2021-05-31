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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Elbistan için 1 Haziran Salı günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
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Öğle saatlerinden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak, kısa sürede kuvvetli yağış bırakabileceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar da beklendiğinden, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Uyarısı