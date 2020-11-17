Meteorolojiden kar uyarısı

Gündüz ve gece sıcaklıklarının düştüğü Elbistan’a mevsimin ilk karı yağacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava tahmini raporlarına göre güneşli hava yerini bulutlara bırakacak. Havanın kapanmasıyla birlikte gündüz sıcaklıklarında da düşüş yaşanması bekleniyor. En düşük gece sıcaklığı -3 olarak tahmin edilirken gündüz sıcaklıkları da 8 dereceye kadar inecek. Perşembe gününden itibaren artan bulutlanma ile birlikte mevsimin ilk karı da yağacak. Elbistan, Cuma gününü kar yağışlı olarak geçirecek.

Hafta sonu ise hava tekrar açacak.