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Meteorolojiden kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Elbistan, bu hafta kar yağışlı havanın etkisi altına girecek. Salı günü başlayacak kar yağışı, hafta sonuna kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden kar uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Elbistan için kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Salı günü Elbistan’da karla karışık yağmurun etkili olacağı tahminini yaptı. Çarşamba gününden itibaren kara teslim olması beklenen Elbistan, haftayı da kar yağışı işe kapatacak. Son günlerde -10’ları gören gece sıcaklıkları ise Salı gününden itibaren 0 ila -3 derece arasında seyredecek. Cuma günü ise gece sıcaklıkları -8 dereceye ulaşacak. Gündüz sıcaklıkları da 2 ila 9 derece arasında değişecek.


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Sami koca 3 saat önce

Mumkunse siz elbistan kara teslim oluyo diye veya metoroloji uyardi diye haber yapmayin ne zaman boyle haber yapsaniz memlekete dirhem yagis dusmuyo :):)

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Falanca kişi 3 saat önce

Sizin tahmininize güvenilmez..

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