Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Elbistan için kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Salı günü Elbistan’da karla karışık yağmurun etkili olacağı tahminini yaptı. Çarşamba gününden itibaren kara teslim olması beklenen Elbistan, haftayı da kar yağışı işe kapatacak. Son günlerde -10’ları gören gece sıcaklıkları ise Salı gününden itibaren 0 ila -3 derece arasında seyredecek. Cuma günü ise gece sıcaklıkları -8 dereceye ulaşacak. Gündüz sıcaklıkları da 2 ila 9 derece arasında değişecek.
Meteorolojiden kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Elbistan, bu hafta kar yağışlı havanın etkisi altına girecek. Salı günü başlayacak kar yağışı, hafta sonuna kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
27 Ocak 2020 Pazartesi 13:24
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Elbistan için kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Salı günü Elbistan’da karla karışık yağmurun etkili olacağı tahminini yaptı. Çarşamba gününden itibaren kara teslim olması beklenen Elbistan, haftayı da kar yağışı işe kapatacak. Son günlerde -10’ları gören gece sıcaklıkları ise Salı gününden itibaren 0 ila -3 derece arasında seyredecek. Cuma günü ise gece sıcaklıkları -8 dereceye ulaşacak. Gündüz sıcaklıkları da 2 ila 9 derece arasında değişecek.
Sizin tahmininize güvenilmez..
Mumkunse siz elbistan kara teslim oluyo diye veya metoroloji uyardi diye haber yapmayin ne zaman boyle haber yapsaniz memlekete dirhem yagis dusmuyo :):)