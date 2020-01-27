Meteorolojiden kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Elbistan için kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Salı günü Elbistan’da karla karışık yağmurun etkili olacağı tahminini yaptı. Çarşamba gününden itibaren kara teslim olması beklenen Elbistan, haftayı da kar yağışı işe kapatacak. Son günlerde -10’ları gören gece sıcaklıkları ise Salı gününden itibaren 0 ila -3 derece arasında seyredecek. Cuma günü ise gece sıcaklıkları -8 dereceye ulaşacak. Gündüz sıcaklıkları da 2 ila 9 derece arasında değişecek.