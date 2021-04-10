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Meteorolojiden Elbistan’a kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuzeybatı kesimlerden başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle Elbistan’a Nisan ayında kar yağacağı tahmininde bulundu.

Meteorolojiden Elbistan’a kar uyarısı
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Elbistan’da baharın kendisini hissettirdiği günler kısa süreliğine de olsa geride kalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde etkili olacak soğuk ve yağışlı hava nedeniyle sıcaklıkların hissedilir derecede (6 ila 12) azalarak önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, Elbistan’da 2 gün boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor. Haftanın ilk iki günü yağması beklenen kar yağışı nedeniyle sıcaklıklarda da ciddi düşüş olacağı tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıklarının 13 dereceye, gece sıcaklıklarının da 1 dereceye kadar düşeceği tahmininde bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının ardından güneşin tekrar yüzünü göstereceği hatırlatmasında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, soğuk ve yağışlı havanın sebep olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması ve yayınlanacak uyarı ve tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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Meteorolojiden Elbistana Kar Uyarısı