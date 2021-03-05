Meteorolojiden Elbistan ve Göksun için değerlendirme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, 2021 yılı şubat ayı ortalama sıcaklıklarının, 1981- 2010 normallerine göre mukayesesini içeren analizi hazırlandı. 2021 yılı Şubat ayında ortalama sıcaklıklar Elbistan, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Lüleburgaz, Akhisar, Beyşehir, Antakya, Göksun, Elmalı, İç Anadolu bölgesi geneli, Bolu, Kastamonu, Karabük, Merzifon, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Boyabat, Nallıhan, Zile, Bitlis, Divriği ve Muradiye çevrelerinde mevsim normalleri civarında seyretti. Ortalama sıcaklıklar, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Küresel iklim değişikliğinin etkilerini arttığını gösteren raporlara göre, uzun yıllar şubat ayı ortalama sıcaklığı 3.4 derece iken, 2021 Şubat ayı 6.2 derece olarak ölçüldü. Buna göre 2021 Şubat ayında, uzun yıllar ortalamasına göre 2.8 derecelik sıcaklık artış yaşandı. Geçen yıl 4.9 derece ölçülen şubat ayına göre ise bu yıl şubat ayındaki ortalama sıcaklık artışı 1.3 derece oldu. Şubat ayında en düşük sıcaklık eksi 27.9 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 27 dereceyle Rize'de tespit edildi. Bu şubat ayında, Türkiye'nin 6 noktasında ekstrem sıcaklık gerçekleşti. Bu merkezler ve ölçülen sıcaklık değerleri ise Dalaman 26.6, Anamur 23.9, Cide 25.3, Oltu 21.5, Şebinkarahisar 25.6, Hınıs 10 derece olarak sıralandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı Şubat ayı alansal yağış değerlendirmesine göre ise Türkiye geneli Şubat ayı yağışları ve normali, geçen yıl yağışlarının altında gerçekleşti. Bu Şubat yağışı 32.9 mm ölçülürken, normali (1981-2010) 61.8 mm ve 2020 yılı Şubat ayı yağışının 76.9 mm olduğu açıklandı. Yağışlarda normaline göre yüzde 47, 2020 yılı Şubat ayı yağışlarına göre yüzde 57 azalma meydana geldi. Yağışlar İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli, Kocaeli ve Karadeniz sahil kesimlerinde arttı. Diğer tüm bölgelerde ise azaldı.





