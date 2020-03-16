Meteorolojiden Elbistan için zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağmur şeklinde başlayacak yağışların yarından itibaren Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Açıklamada, ülkemizi etkileyecek soğuk ve yağışlı sistemle birlikte 16-20 Mart tarihleri arasında Elbistan, Ekinözü, Afşin ve Nurhak ilçelerinde zirai don beklendiği belirtildi. Sıcaklıkların -2 ila -4 dereceye düşeceği bilgisine yer verilen açıklamada, hafif ve orta kuvvetle oluşması beklenen zirai don olayına karşı, tarımla uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ayrıca Elbistan’da Çarşamba ve Perşembe günü kar yağışı beklendiğini duyurdu.