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Meteorolojiden bir kar uyarısı daha

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş genelinde kuvvetli kar ve kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Meteorolojiden bir kar uyarısı daha

Hafta başından itibaren Balkanlar üzerinden inen İzlanda kökenli alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe sistemlerinin etkisine girmesi beklenen Elbistan için, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir uyarı daha yaptı. Doğu Akdeniz'de beklenen yağışların sabah saatlerinden itibaren, çarşamba öğle saatlerine kadar Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli (30-60 Kg/m2), Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 Kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Kahramanmaraş'ın ve Adana'nın kuzeyindeki rakımı 1000 m. üzeri yerlerde yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olacağı tahmin edildiği belirtildi. Elbistan’daki kar yağışının, 5 gün aralıksız süreceği tahmin edildi.

Vatandaşlardan, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


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