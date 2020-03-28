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Meteoroloji uyardı: Metrekareye 100 kg yağmur yağabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca kuvvetli sağanak yağışlı havanın etkili olacağı Elbistan’da kar örtüsündeki erimeler sonucu oluşabilecek su baskını ve taşkınlara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji uyardı: Metrekareye 100 kg yağmur yağabilir
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, ülkemizin Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Genel olarak sağanak şeklinde görülecek yağışların, hafta boyunca özellikle doğu bölgelerinde etkili olması bekleniyor. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu’nun güney kesimlerinde önümüzdeki hafta boyunca etkili olacak sistemin, toplamda metrekareye yer yer 100 kg ve üzeri yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Zaman zaman kuvvetli olacak yağışlarla birlikte yüksek kesimlerdeki mevcut kar örtüsünde erimeler de meydana gelebileceğinden su baskınları ve taşkınlara karşı bölgedeki vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Ülkemizde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemle beraber ülke genelinde hissedilir (4 ila 8 derece) derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Elbistan’da da hafta içinde en düşük sıcaklığın 4, en yüksek sıcaklığın da 15 derece olması bekleniyor.


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