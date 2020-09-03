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Meteoroloji turuncu kodla uyardı: sıcaklık rekoru kırılabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bir süredir çöl sıcaklıklarının etkili olduğu bölgemizi turuncu kodla uyardı.

Meteoroloji turuncu kodla uyardı: sıcaklık rekoru kırılabilir
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Cezayir ve Libya çölleri üzerinden gelerek Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası etkisini artırmaya devam ediyor. 90 yıldır en sıcak eylül ayının yaşandığı bugünlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkenin birçok bölgesini sıcakların devam edeceği yönünde turuncu kodla uyardı. Uyarıda, sıcaklık artışının önümüzdeki hafta başına kadar devam edeceği belirtildi. Özellikle Anadolu iç kesimlerinde 'kavurucu' sıcaklıkların etkili olması beklenirken; MGM tarafından turuncu kodlu uyarı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıklarının Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 Eylül Çarşamba günü, 10 ilde Eylül ayları itibariyle uzun yıllar en yüksek sıcaklık rekorlarının kaydedildiğini açıkladı. “Sıcaklıklar önümüzdeki 2 gün boyunca da artmaya devam edecek” diyen Pakdemirli, yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı olanları sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.


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