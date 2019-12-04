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Meteoroloji saat verip uyardı: Kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Elbistan ve çevresinde kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağını belirterek vatandaşları uyardı.

Meteoroloji saat verip uyardı: Kar geliyor!
 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Elbistan ve çevresinde kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağını belirterek vatandaşları uyardı.

 Sabaha karşı saat 05.00 itibariyle başlaması beklenen kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde kuvvetli olacağı kaydedilen açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Elbistan, Afşin ve Göksun ilçelerinde görülmesi beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışlarının yüksek kesimler başta olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Elbistan Belediyesi’nden de kuvvetli kar yağışı ile ilgili yapılan açıklamada, vatandaşlardan ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren Elbistan ve çevresinde görülmesi beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışlarının yüksek kesimler başta olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşlarımızın, ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları rica olunur.”

Yerel Manşetler
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